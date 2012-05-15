Kuşadası'nda ''kruvaziyer'' bereketi

Kuşadası Ege Ports Limanı'na yanaşan ''Celebrity Equinox'', ''Columbus 2'', ''Azamara Quest'', ''Thamson Majesty'' ve ''Lous Cristal'' adlı kruvaziyerlerle ilçeye bugün toplam 7 bin 200 turist geldi, gemi personeliyle birlikte ilçeye bir günde gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 11 bini buldu.



Ziyaretçilerden bazıları turlarla Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi'ni gezdi, bazıları ise ilçe merkezinde kalarak alışveriş yapmayı tercih etti.

Yetkililer, ilçeye bu ayın ilk iki haftasında 41 kruvaziyerle toplam 97 bin turist geldiğini bildirdi.

Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, ilçede turizmin ayakta kalmasındaki en önemli faktörün kruvaziyerler olduğunu söyledi.