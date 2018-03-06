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Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "(MBC Medya grubuna ait kanallarda Türk dizilerinin yayından kaldırılması) Kimin hangi filmi seyredeceğine masa başında oturup, üç siyasetçi karar veremez. Bu devirler çoktan geride kaldı." dedi.

Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "(MBC Medya grubuna ait kanallarda Türk dizilerinin yayından kaldırılması) Kimin hangi filmi seyredeceğine masa başında oturup, üç siyasetçi karar veremez. Bu devirler çoktan geride kaldı." dedi.

06 Mart 2018 Salı 15:02
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Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan'ın MBC Medya grubuna ait kanallarda Türk dizilerinin yayınına son verilmesine ilişkin, "Kimin hangi filmi seyredeceğine masa başında oturup, üç siyasetçi karar veremez. Bu devirler çoktan geride kaldı." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin, merkezi Dubai'de bulunan medya grubu MBC'nin Türk dizilerinin gösterimini durdurma kararı ile ilgili sorularını yanıtladı.

Bu konuda Dışişleri Bakanlığının gerekli girişimlerde bulunacağını ifade eden Kurtulmuş, "Son yıllarda koşar adım ilerleyen bir dizi sektörümüz var. Dünyanın her yerinde Türk dizilerini insanlar izlemek için iple çekiyorlar." diye konuştu.

Bazı yurt dışındaki muhataplarının, bakanların Türk dizileri hakkında büyük beğeni ile bahsettiklerini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız, bizlere, 'eşim, annem, çocuğum bugün akşam şu diziyi izleyeceğiz' diye bizi önceden uyarıyorlar. Böyle bir ilgi var. Bu Türkiye'nin yumuşak gücünü gösteriyor. Başka ülkenin herhalde dizi filmlerinin bu kadar büyük bir coşkuyla, sevgiyle, sempatiyle izlendiğini söylemek mümkün değildir. Kimin hangi filmi seyredeceğine masa başında oturup, üç siyasetçi karar veremez. Bu devirler çoktan geride kaldı."

AA

Anahtar Kelimeler:
Numan KurtulmuşSuudi ArabistanTürk Dizileri
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