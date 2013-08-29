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Kurtlar Vadisi "Afganistan"

Türk dizileri Afganistan'ı fethetti. Afganlıların ilgi gösterdiği dizilerin başında Kurtlar Vadisi geliyor. İlgi o kadar büyük ki ''Polat Burger'' adıyla açılan bir restoran bile var.

Kurtlar Vadisi "Afganistan"

Türk dizileri Afganistan'ı fethetti. Afganlıların ilgi gösterdiği dizilerin başında Kurtlar Vadisi geliyor. İlgi o kadar büyük ki ''Polat Burger'' adıyla açılan bir restoran bile var.

29 Ağustos 2013 Perşembe 11:16
2871 Okunma
Kurtlar Vadisi
KABİL

Afganistan'da Türk televizyonlarında yer alan diziler her geçen gün popülerliğini artırırken, dizilerin yıldızları, bölgede Hollywood ünlülerinden daha çok seviliyor.

Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi, Öyle Bir Geçer Zaman ki gibi son yıllarda büyük beğeni toplayan diziler, bu ülkede de ilgiyle izleniyor. Bu durum özellikle Afganistan halkının Türk toplumunun yaşamına olan ilgisini ciddi biçimde artırıyor.

Türk dizilerinin bu kadar ilgi çekmesinin temel nedeni olarak Afgan halkının dizilerde "gelenek ve modernleşmeyi dengede tutan figürleri" görmek istemeleri gösteriliyor. Ayrıca, dizilerde yer alan ürünler, kıyafetler, mobilyalar bile bir süre sonra ülkede moda haline gelebiliyor. Bu da Türk tekstil ve ürünlerine olan ilginin büyümesine yol açıyor. 

Dizilerin sürekli izleyicileri arasında ise devlet yetkilileri de bulunuyor. 

Türk dizileri, bir zamanlar ilgi odağı olan Hint dizilerinin yerine almış gibi gözüküyor. Afgan televizyonlarında yayınlanan 20'den fazla Türk dizisi, halkın hemen her kesimi tarafından izleniyor.

En çok Kurtlar Vadisi seviliyor

Ülkede yayınlanan diziler arasında en çok Kurtlar Vadisi seyredilirken, dizinin oyuncuları Necati Şaşmaz ve Gürkan Uygun halk tarafından çok seviliyor. Afgan halkı, haftada 4 akşam yayınlanan Kurtlar Vadisi'ni izlemek için dizi saatini heyecanla bekliyor.

Türk dizilerini daha çok Afgan kadınları izliyor. Afgan kadını Masuma, ''Dizi yayınlanmadan önce tüm işlerimi bitiriyorum. Özellikle Kurtlar Vadisi'nin yayınlandığı günler bizim için özel günler gibi olmuş'' diyor.

Afganistan sokaklarında Afgan liderlerinin fotoğraflarının yanı sıra Türk aktörlerinin resimlerini görmek de mümkün. Kanalların çekmediği uzak bölgelerde yaşayan gençler ise Farsçaya çevrilmiş Türk dizilerini marketten satın alarak evlerinde izliyor. Afganistan'daki katı yayın politikasından dolayı, dizilerdeki uygunsuz görüntüler sansürleniyor. Geçen sene ülkede en çok seyredilen Aşk-ı Memnu dizisi, Afgan kültürüne aykırı bulunduğu gerekçesiyleAfganistan Alimler Birliği'nin itirazı üzerine yayından kaldırılmıştı. 

Özel televizyon yetkilileri, Türk dizilerinin sadece Türk toplumuna değil, uluslararası topluma da hitap ettiğini söylüyor. Afganistan'da yayın yapan özel bir televizyonun Yayın Yönetmeni Hayat Yakubi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Afganistanarasında bulunan din ve kültür bağı nedeniyle Türk dizilerinin bu ülkede çok sevildiğini belirtti. 

Türk dizilerinin konusunun da gerçekçi olduğunu, Hint dizilerinin ise hakikatı yansıtmadığını fade eden Yakubi, ''Türk dizilerini biz ucuza alıyoruz. Aynı diziler Arap ülkelerinde daha çok paraya satılıyor'' dedi. Yakubi, Türk dizilerinin yayınlamasıyla seyirci sayısında da artış olduğunu, Türk dizilerinin her kesim tarafından beğenildiğini söyledi.

Türk dizilerinin çekim kalitesinin de yüksek olduğuna değinen Yakubi, ''Birkaç sene önce Afgan kanallarında Hint dizileri yayınlanıyordu. Şimdi ise neredeyse tüm kanallarda Türk dizileri yayınlanıyor. Çünkü, söz konusu diziler halk tarafından çok beğeniliyor. Biz kanalımızda ayrı bir bölüm oluşturarak dizileri Farsçaya çeviriyoruz. Böylece seyircilerin beğenisine sunuyoruz. Halk tarafından da olumlu tepkiler geliyor'' diye konuştu.

Dizi oyuncularının resminin bulunduğu giysiler çok satılıyor

Türk dizilerinin etkisinin arttığı Afganistan'da, oyunculara karşı da sevgi çoğalıyor. Kurtlar Vadisi dizisindeki oyunculardan herhangi birinin, özellikle Polat Alemdar'ın resminin basıldığı tekistil ürünleri, Afgan pazarında revaçta.

Kabil'de bulunan Cumhuriyet Marketi'ndeki tekstil ürünleri satan mağaza sahibi Cemal, son günlerde Kurtlar Vadisi dizisindeki oyuncuların resminin olduğu giysilerin çok tercih edildiğini, bunları giyenlerin kendilerini Polat gibi kahraman hissettiğini söyledi. Söz konusu giysileri yurt dışından getirdiklerinin altını çizen Cemal, gün geçtikçe halkın giysilere olan talebinin çoğaldığını, fiyatı ne olursa olsun satıldığını dile getirdi.

Öte yandan Kabil'in Kal-i Fethullah bölgesinde ''Polat Burger'' adında bir restoran açan Ahmad Cevad Kadiri, Kurtlar Vadisi dizisi ve oyuncusu Polat Alemdar'dan etkilendiği için restorana bu adı verdiğini, bu sayede müşterilerinin arttığını aktardı.

Taliban döneminde televizyonların yasak olduğuAfganistan'da, 50'den fazla yerel ve ulusal televizyon yayın yapıyor. Bunlarınn çoğunda da Türk dizileri Farsça ve Peştunca dillerine çevrilerek yayınlanıyor. Alt yapının yeni yeni gelişmeye başladığı ülkede, yerel diziler yok denilecek kadar az.  

AA

Son Güncelleme: 29.08.2013 11:17
Anahtar Kelimeler:
Kurtlar Vadisi Afganistan
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