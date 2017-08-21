'Kültürüne Sahip Çık' akımını başlattı

HABER: AZİZ KARATAŞ

Kültürlü olmak kendi kültürüne sahip çıkmakla başlar diyen Recep Demiray moda dünyasına tokat gibi cevap verdi.

Cemil İpekçi'nin tahtına aday gösterilen genç ve başarılı modacı Diyarbakır'lı Recep Demiray moda dünyasında bu aralar puşi ile yaptığı kreasyonuyla çok konuşuluyor. Kültürüne sahip çık akımıyla puşi ile modern çizgiyi kreasyonunda toplayan genç modacı Recep Demiray İstanbul’da yaptığı defilelerle gerek ünlüler, gerek cemiyet hayatının gözbebeği haline geldi.



“Avrupa’yı ve batıyı örnek almaktan özünü unutan modacılara en zengin kültürün bize ait olduğunu hatırlatmak için bu akımı başlattım. Bu kadar zengin bir kültüre sahipken sadece batıdan feyiz almak ne demek. Beyin insanı terketmeli bu zengin kültürü görmemek için” dedi.

Kısa sürede dikkatleri çeken Modacı Recep Demiray aynı zamanda işinde iyi bir Dj. Bu aralar İstanbul’un en büyük Showroom'larından biri olan Nişantaşı 3Z Agency Showroom'da Recep Demiray etiketi ile tasarımları görücüye çıktı. Bugünlerde 623 metrelik bir kaftan hazırlayan Recep Demiray Guinnes Rekorlar kitabına giren tek modacı olacak.