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Kültür ve Turizm Bakanlığından bandrol uyarısı

Bakanlık, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının yasaklanmasının ardından, ilgili meslek kuruluşlarına yazı göndererek, bandrollere ilişkin uyarıda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığından bandrol uyarısı

Bakanlık, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının yasaklanmasının ardından, ilgili meslek kuruluşlarına yazı göndererek, bandrollere ilişkin uyarıda bulundu.

10 Ağustos 2016 Çarşamba 13:53
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Kültür ve Turizm Bakanlığından bandrol uyarısı

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının yasaklanmasının ardından, ilgili meslek kuruluşlarına yazı göndererek, bandrollere ilişkin uyarıda bulundu. Bakanlık, ayrıca KHK'larla kapatılmasına hükmedilen kuruluşlara ilişkin sertifika ve yapımcı belgelerinin iptali ve kayıt-tescil belgelerinin tespiti için çalışma başlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, FETÖ'ye ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, Fetullah Gülen'in kitapları, CD, DVD ve diğer elektronik materyallerin basımının, dağıtımının ve satışının yasaklanması ve oIağanüstü hal kapsamında çıkarılan KHK'lar doğrultusunda örgütle ilişkili yayınevleri ve diğer kuruluşlara dair çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Gülen'e ait kitapların bandrol işlemlerini durdurdu ve yargı kararlarında belirtilen tüm eser listelerinin temini için Adalet Bakanlığına yazı gönderdi.

Bakanlık bununla birlikte, CD, DVD ve elektronik materyallere bandrol verilmesinden sorumlu İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğü ile kitaplara verilen bandrollerden sorumlu Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) ve sertifika işlemlerini yürüten İl Kültür ve Turizm müdürlüklerine yazı göndererek, KHK'ların göz önünde bulundurulması ve bandrol verilmesine ilişkin iş ve işlemlerin bu doğrultuda yapılmasını istedi.

KHK'larla FETÖ aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan bazı dernek, vakıf ve bunların iktisadi teşekülleriyle gazete, dergi, yayınevi özel radyo ve televizyonlar da kapatılmıştı.

Bu çerçevede de Telif Hakları Otomasyon Sistemi incelendi ve KHK'larda yer alan kuruluşlar arasında üyelik kaydı tespit edilenlerin üyelikleri donduruldu. Ancak KHK'larda kapatılmasına hükmedilen kuruluşların marka adlarının belirtilmesine rağmen hukuken geçerli adlarının verilmemesi sebebiyle, kayıtlarla eşleştirilmeyen kuruluşların bulunduğu da tespit edildi.

Bu doğrultuda, yayınevleri başta olmak üzere bahse konu kuruluşların tam tespiti için Maliye Bakanlığına yazı gönderilerek, vergi numaraları ve ticaret unvanlarının bildirilmesi istendi. Radyo ve televizyon kuruluşlarının bilgisi için de RTÜK'e yazı yollandı.

Ayrıca, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde kurulan ve bakanlığın idari ve mali denetimi altında faaliyet gösteren meslek birliklerine, KHK'ların incelenerek buradaki kurum ve kuruluşlardan üyeliği tespit edilenlerin, üyeliklerinin sona erdirilmesi ve varsa hak ve alacaklarının bloke edilmesi istendi.

AA

Son Güncelleme: 10.08.2016 13:54
Anahtar Kelimeler:
Bandrolönce Vatan
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