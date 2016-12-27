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27 Aralık 2016 Salı

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Kültür sanat dünyasında kayıplar yılı

Leonard Cohen, Zsa Zsa Gabor, Umberto Eco, David Bowie, Prince ve George Michael 2016'da yaşama veda etti.

27 Aralık 2016 Salı 13:35
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Kültür sanat dünyasında kayıplar yılı
 Kültür sanat dünyasından birçok ünlü isim bu yıl yaşama veda etti.

Derlenen bilgilere göre, bu yıl, sanat ve edebiyat dünyasında önemli kayıpların yaşandığı bir yıl oldu. Leonard Cohen, Zsa Zsa Gabor, Umberto Eco, David Bowie, Prince ve George Michael'ın da aralarında bulunduğu birçok önemli sanatçı, bu yıl hayata gözlerini yumdu.

David Bowie

Bu yıl, rock müziğinin önemli isimlerinden İngiliz şarkıcı David Bowie, 69 yaşında kansere yenik düştü. Kariyeri boyunca dünya çapında 140 milyon albüm satışına ulaşan Bowie, İngiltere'de dokuz, ABD'de de beş platin plak kazandı. Sanatçı, Rolling Stone dergisinin 2004'te hazırladığı "Tüm Zamanların En Büyük 100 Sanatçısı Listesi"nde 39. sırada, "Tüm Zamanların En İyi 100 Şarkıcısı Listesi"nde ise 23. sırada yer aldı.

Glenn Frey

ABD'nin ünlü müzik grubu Eagles'ın kurucu üyesi Glenn Frey, bu yıl 67 yaşında hayatını kaybetti. Frey'in solistlik ve gitaristlik yaptığı Eagles grubunun, "Take It Easy", "Already Gone" ve "Hotel California" parçaları hit olurken, dünya genelinde 45 milyonu aşan satışa ulaştı. "Hotel California" şarkısı, ABD'de yayımlanan Rolling Stone dergisinin "Tüm Zamanların En İyi 500 Şarkısı" listesinde 37. sırada yer buldu.

Prince

Amerikalı pop şarkıcısı ve söz yazarı Prince, nisanda 57 yaşında yaşama veda etti. Kariyerinin ilk adımlarını 1970'lerin sonunda atan sanatçı, "Little Red Corvette", ''Let's Go Crazy" ve "When Doves Cry" gibi hit şarkılarla hafızalara kazındı. Gerçek adı "Prince Rogers Nelson" olan ve "Rolling Stone" dergisinin düzenlediği "Tüm Zamanların En İyi 100 Sanatçısı" listesinde 28. sırada yer alan müzisyenin en tanınmış albümleri ise "1999" ve "Purple Rain" oldu.

Leonard Cohen

Dünyaca ünlü Kanadalı yazar, şair, söz yazarı ve şarkıcı Leonard Cohen de bu yıl hayatını kaybeden önemli isimlerden biriydi. Yaklaşık 60 yıllık bir müzik kariyerine sahip Cohen, "Beautiful Losers", "Suzanne", "Bird on a Wire", "I'm Your Man" ve "Death of A Ladies Man" gibi unutulmaz eserlere imza attı.

George Michael

İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen George Michael 25 Aralık'ta Oxfordshire'ın Goring kasabasındaki evinde hayatını kaybetti. Asıl adı "Georgios Kyriacos Panayiotou" olan George Michael, İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyinde 1963'te dünyaya geldi. 1980'li yıllarda "Wham" grubunun solisti olarak seslendirdiği birçok şarkı liste başı olan George Michael'in albümleri 100 milyonun üzerinde sattı.

Curtis Hanson

Oscar ödüllü Amerikalı yönetmen ve senarist Curtis Hanson, eylülde 71 yaşında hayata veda etti. Hanson, 1992'de yönettiği ve Türkiye'de "Beşikteki El" adıyla gösterime giren "The Hand That Rocks the Cradle" psikolojik gerilim filmiyle ün kazandı. James Ellroy'un romanından uyarladığı "LA Confidential" filmiyle "En İyi Uyarlama Senaryo" dalında Oscar'a layık görülen Hanson'ın, 2002'de yönettiği ve başrolünde ünlü rap şarkıcısı Eminem'in rol aldığı "8 Mil" filmi, 243 milyon dolar gişe hasılatı elde etti.

Andrzej Wajda 

Oscar ödüllü Polonyalı yönetmen Andrzej Wajda da 9 Ekim'de 90 yaşında hayatını kaybetti. 60 yıllık kariyerinde 40'dan fazla filmin yönetmenliğini yapan Wajda'ya, 2000'de dünya sinemasına yaptığı katkıdan dolayı "Oscar Onur Ödülü" verildi. "Kanal", "Mermer Adam" ve "Katyn Katliamı" filmlerinin de yönetmenliğini yapan Wajda'nın "Demir Adam" filmi, Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye" ödülüne layık görüldü.

Zsa Zsa Gabor

Hollywood'da bir döneme damgasını vuran, ilk evliğini bir Türk siyasetçiyle yapan Macar asıllı sinema oyuncusu Zsa Zsa Gabor, 99 yaşında Los Angeles'ta yaşamını yitirdi. Bir süre Türkiye'de yaşayan Gabor, ABD'ye taşındıktan sonra Hollywood'da döneminin en güzel ve çekici kadınlarından biri olarak anıldı. "En Göz Alıcı Aktris" kategorisinde 1958'de "Altın Küre" kazanan Gabor, "Moulin Rouge" ve "Queen of Outer Space" filmlerinde başrol oynadı.

George Gaynes

Hafızalara, Polis Akademisi serisindeki "Komutan Eric Lassard" rolüyle kazınan Finlandiyalı aktör ve şarkıcı George Gaynes, bu yıl 98 yaşında ABD'de hayatını kaybetti.

Ferecullah Silahşör

İran sinemasının dünyaca ünlü oyuncu, senarist ve yönetmeni Ferecullah Silahşör, akciğer kanseri nedeniyle 63 yaşında vefat etti. Sinema hayatına 1983 yapımı "Nasuh Tövbesi" filminde aktör olarak başlayan Silahşör, Türkiye'de de yayınlanan Hazreti Yusuf ve Ashab-ı Kehf dizilerinin yönetmenliğini üstlendi.

Tevfik İsmailov

Azerbaycanlı yönetmen, senarist ve tiyatrocu Prof. Dr. Tevfik İsmailov, 77 yaşında Bakü'de yaşamını yitirdi. Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-TV Bölümünde 1994'te öğretim üyesi olarak görev yapan İsmailov, Türkiye'de yaşadığı dönemde Lütfi Akad, Metin Erksan ve Halit Refiğ gibi ünlü sinemacılarla ortak çalışmalara imza attı.

Edward Albee

Pulitzer ödüllü Amerikan tiyatrosunun önde gelen yazarlarından Edward Albee, 88 yaşında yaşama veda etti. "Kim Korkar Hain Kurttan?/ Who's Afraid of Virginia Woolf?" adlı tiyatro oyunuyla tanınan yazar, savaş sonrası Amerikan kültürünü eleştiren oyunlarıyla dönemin farklı seslerinden biri oldu.

Umberto Eco

Kanser tedavisi gören dünyaca ünlü yazar, eleştirmen, düşünür ve bilim adamı Umberto Eco, 84 yaşında hayatını kaybetti. "Gülün Adı" ve "Foucault Sarkacı" romanlarıyla ününe ün katan İtalyan yazarın pek çok eseri, Türkçe'ye çevrilerek yayımlandı. Eco, İstanbul'a geniş yer ayırdığı "Baudolino" adlı eserini yayımlanmadan önce, 1998'de İstanbul'u ziyaret etti. Eco, İtalya, Almanya ve Fransa tarafından kültür sanat alanında verilen madalyaların yanı sıra Anghiari Ödülü, Strega Ödülü, Viareggio Ödülü, MacLuhan Teleglobe Ödülü ve Medicis Ödülü'ne layık görüldü.

Dario Fo 

Nobel ödüllü İtalyan oyun yazarı Dario Fo da bu yıl akciğer yetmezliğinden 90 yaşında hayatını kaybetti. Çok sayıda önemli esere imza atan Fo, 1981'de Sonning, 1986'da Obie, 1997'de Nobel ve İtalya Kültür ve Sanat Altın Madalyası ödüllerini kazandı.

Baba filmindeki Sal Tessio rolüyle tanınan ABD'li oyuncu Abe Vigoda (94), Mısırlı oyuncu Mahmud Abdelaziz (70), Faslı tiyatro sanatçısı ve sanat yönetmeni Et-Tayyib es-Sadiki (79), ABD'li aktör ve komedyen Garry Shandling (66), aktör Anton Yelchin (27), İtalyan sinemasının önemli yönetmenlerinden Ettore Scola (84), Nobel ödüllü Macar yazar İmre Kertesz (86), Filistinli edebiyatçı yazar Selman Natur (67), Kanadalı müzisyen Rene Angelil (73), orkestra şefi ve müzisyen Pierre Boulez (90), besteci Keith Emerson (72), Meksikalı şarkıcı ve söz yazarı Juan Gabriel (66) de 2016 yılında vefat eden ünlüler arasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler: David BowieGlenn FreyPrinceLeonard CohenGeorge MichaelCurtis HansonAndrzej WajdaZsa Zsa GaborGeorge GaynesFerecullah SilahşörDario Fo

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    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ
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