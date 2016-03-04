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Kuklalar İzmir'de sahne alıyor

Bu yıl emsalleri arasında 32 ülkeden 58 kukla tiyatrosunun katılımıyla dünyanın en büyük festivalleri arasında yerini alan 10. İzmir Uluslararası Kukla Günleri "perde" dedi.

Kuklalar İzmir'de sahne alıyor

Bu yıl emsalleri arasında 32 ülkeden 58 kukla tiyatrosunun katılımıyla dünyanın en büyük festivalleri arasında yerini alan 10. İzmir Uluslararası Kukla Günleri "perde" dedi.

04 Mart 2016 Cuma 11:38
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Kuklalar İzmir'de sahne alıyor

İZMİR

Bu yıl emsalleri arasında 32 ülkeden 58 kukla tiyatrosunun katılımıyla dünyanın en büyük festivalleri arasında yerini alan 10. İzmir Uluslararası Kukla Günleri "perde" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'ndeki tören, hayali Suat Veral ve Gürol Tonbul'un Karagöz gösterisiyle başladı.

Festival Direktörü Selçuk Dinçer, törendeki konuşmasında, acıları saran ve sevinçleri büyüten sanata, biraz daha sıkı sarılınması gerektiğini söyledi. İzmir'in bu hafta birçok sanat etkinliğine ev sahipliği yapacağını belirten Dinçer, İzmir'in, dünyanın kültür başkentlerinden biri haline gelmesi dileğinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da kalkınma için kentteki birlik ve beraberliğin güçlenerek devam etmesi gerektiğini ifade etti.

"Gevrek, boyoz ve kukla" sloganıyla düzenlenen festivale katkı sunan kurum yöneticileri ve temsilcilerine plaket verildi.

64 farklı oyunun İzmir'in hemen her yerine dağılmış 45 farklı gösteri mekanında 275 temsil yapacağı festival, 9 Nisan'a kadar her yaştan seyirciyi bekliyor.

Festival kapsamında Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde oluşturulan "Karagöz Evi"nde hayali Suat Veral'in Karagöz figürleri sergisi yer alacak, ayrıca her gün 1 metrelik büyük tasvirlerle oyun sahnelenecek.

Suat Veral'ın çocuklara yönelik atölye çalışmasının yanı sıra 10'u yabancı 15 akademisyenin katılımıyla "çağdaş gösteri sanatlarında kuklanın rolü" konulu sempozyum düzenlenecek.

Ayrıca, ilkokullar arası kukla oyunu yarışması gerçekleştirilecek.

AA

Son Güncelleme: 04.03.2016 11:39
Anahtar Kelimeler:
10. İzmir Uluslararası Kukla Günleriönce Vatan
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