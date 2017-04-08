Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
Parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88497
ALTIN
150.433
DOLAR
3.7358
STERLIN
4.6104
EURO
3.9596
'Klimalı durak' hizmeti
'Klimalı durak' hizmeti
Kitap sevdası ev değiştirtti
Kitap sevdası ev değiştirtti
Emniyet teşkilatı 172 yaşında
Emniyet teşkilatı 172 yaşında
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
UEFA'dan 3 Türk futsal hakemine görev
UEFA'dan 3 Türk futsal hakemine...

Küçük Prens 300'üncü dilinde yayına ulaştı

Antoine Saint-Exupery'nin çocuk edebiyatı dünya klasikleri arasında yer alan eseri "Küçük Prens" çeviride 300'üncü dile ulaştı.

Küçük Prens 300'üncü dilinde yayına ulaştı

Antoine Saint-Exupery'nin çocuk edebiyatı dünya klasikleri arasında yer alan eseri "Küçük Prens" çeviride 300'üncü dile ulaştı.

08 Nisan 2017 Cumartesi 12:59
4 Okunma
Küçük Prens 300'üncü dilinde yayına ulaştı

Antoine Saint-Exupery'nin çocuk edebiyatı dünya klasikleri arasında yer alan eseri "Küçük Prens" çeviride 300'üncü dile ulaştı.

Saint-Exupery Vakfının açıklamasına göre, eser son olarak Exupery'nin ilham da aldığı Fas Saharası bölgesindeki Hassanya Arap lehçesinde yayımlandı.

Saint-Exupery'nin "Küçük Prens" kitabı 300'üncü çeviri diliyle en çok çeviri diline sahip masal oldu.

Bir ticari şirket pilotu olarak Fas Saharası'nda da görev yapmış Exupery'nin eserinin kendisi için de bir ilham kaynağı olarak gördüğü Hassanya lehçesinde yayımlanmasının sembolik bir önemi bulunuyor.

İlk olarak 1943 yılında basılan "Küçük Prens" şu ana kadar 200 milyondan fazla kopya sattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Antoine SaintExuperyAntoine Saint-Exuperyçocuk Edebiyatı Dünya Klasikleriçocuk EdebiyatıKüçük Prens
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çikolata sevgisi ressam yaptı
Çikolata sevgisi ressam yaptı
'Yılın Basın Fotoğrafları' sanatseverlerle buluşuyor
'Yılın Basın Fotoğrafları' sanatseverlerle buluşuyor
Kruvaziyer turizmine destekte sona gelindi
Kruvaziyer turizmine destekte sona gelindi
5 bin yıllık miras
5 bin yıllık miras
Sadri Alışık 92 yaşında
Sadri Alışık 92 yaşında
Oscar Ödül töreni yılın bombası oldu
Oscar Ödül töreni yılın bombası oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ