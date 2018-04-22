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'Kralların ressamı'nın doğduğu ev, ziyaretçilerini bekliyor

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, "Kralların ressamı" olarak tanınan merhum Rahmi Pehlivanlı'nın doğup büyüdüğü evin restore edilmesinin ardından, sanatçının bazı eserleri ve kişisel eşyaları evde sergilenmeye başlandı

'Kralların ressamı'nın doğduğu ev, ziyaretçilerini bekliyor

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, "Kralların ressamı" olarak tanınan merhum Rahmi Pehlivanlı'nın doğup büyüdüğü evin restore edilmesinin ardından, sanatçının bazı eserleri ve kişisel eşyaları evde sergilenmeye başlandı

22 Nisan 2018 Pazar 14:36
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'Kralların ressamı'nın doğduğu ev, ziyaretçilerini bekliyor

KIRIKKALE - "Kralların ressamı" olarak tanınan merhum Rahmi Pehlivanlı'nın doğup büyüdüğü Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki evde, restorasyonun ardından sanatçının bazı eserleri ve kişisel eşyaları sergilenmeye başlandı.

Sanatçının ilçedeki doğup büyüdüğü eve, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından "Rahmi Pehlivanlı Müze Evi" adı verildi. Çok sayıda ödül kazanan ve çeşitli ülkelerdeki 17 farklı müzede ve önemli koleksiyonlarda eserleri sergilenen ressam Pehlivanlı'nın, bazı eseleri ve kişisel eşyaları müze evinde sergileniyor.

Keskin Kaymakamı Muammer Köken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kralların Ressamı" olarak herkesçe bilinen Rahmi Pehlivanlı'nın 1926 yılında Keskin'de doğduğunu ve birçok çalışmanın ardından 1992 yılında vefat ettiğini aktardı.

Sanatçının tüm Anadolu'da kendi imkanlarıyla sergiler açtığını, kralların davetlerine gittiğini ve resimlerini yaptığını anlatan Köken, "Hiçbir krala 'sizin ressamınız olayım, resminizi yapayım' diye teklif götürmemiştir. Teklifler hep krallardan gelmiştir. Çok orijinal resimleri olan birisidir. Bir eğitim almamasına rağmen, alaylı dediğimiz şekilde yetişen ama Gazi Üniversitesinde de resim dersi verecek kadar başarı elde etmiş bir ressamdır." diye konuştu.

Köken, kendilerinin de Pehlivanlı'nın ölüm yılında tören düzenleyerek, resimlerini doğup büyüdüğü evinde sergilemek istediklerini dile getirdi.

Orijinallerini getiremeseler bile sanatçının aslına uygun kopyalarını bu müzede sergilemek istediklerini belirten Köken, şunları kaydetti:

"Doğup, büyüdüğü ev restore edildi ve şu anda 'Rahmi Pehlivanlı Müze Evi' olarak kullanılıyor. Aynı zamanda proje ofisi olarak kullanıyoruz. İnsanlarımız sanatsal faaliyetlerini de burada sürdürüyorlar. Şu anda müzede Rahmi Pehlivanlı'nın kopya resimleri var. Hayatı ile ilgili bilgiler var. Önümüzdeki günlerde kaymakamlık, belediye ve Kırıkkale Üniversitesi olarak burayla ilgili daha çok tanınması ve sanatsal faaliyetlerin sürdürülmesiyle ilgili Konya Ovası Projesi'ne proje önermeyi düşünüyoruz. Öğrencilerimizin resim derslerini burada yaptırmayı planlıyoruz."

Herkesi müzeyi görmeye davet eden Köken, "Vatandaşlarımız Rahmi Pehlivanlı Müze Evi'ne gelsinler. Onları burada misafir edebiliriz. Rahmi Pehlivanlı Müze Evi'ni resme ilgi duyan kardeşlerimize ücretsiz kullandırabiliriz. Rahmi Pehlivanlı'nın havasını soluduğu bu konakta bir resim yapsalar hatırası daha büyük olur diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Rahmi Pehlivanlı'nın bazı eserleri ve ödülleri

1956 yılında Avrupa'da pek çok ünlü atölye ve müzede resim etütleri yaptı. 1961 ile 1969 yılları arasında ünlü lider ve kralların daveti üzerine Afrika'ya gitti, sergiler açtı. 1967 yılında Roma'da Dal Vaticano Floransa Müzesi'ne alınan tablosu nedeniyle Papa IV. Paul tarafından madalya ile taltif edildi. 1969 yılında Cote d'azur'da düzenlenen uluslararası sanat sergisinde "Kel Mıstık" isimli tablosu ile portre dalında birincilik ödülü kazandı. 1978 yılında ünlü Yavuz Zırhlısı'nın resmini yaptı. Türkiye'de 5, dünyada ise 60'ın üzerinde kişisel sergi açtı. 1984 yılında eşi Nurhan Pehlivanlı ile bütün Türkiye'yi dolaşarak "Renk Renk Türkiyem" koleksiyonunu oluşturmaya başladı. 1988 yılında "Ephesus" adlı tablosu Papa II. Jean Paul tarafından gümüş madalya ile ödüllendirildi.

AA

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