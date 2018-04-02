Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
115030
ALTIN
169.747
DOLAR
3.9614
STERLİN
5.5665
EURO
4.8841
M. Başakşehir ikinci yarıda güldü
M. Başakşehir ikinci yarıda güldü
G. Manisaspor ligden düşüyor
G. Manisaspor ligden düşüyor
Kasımpaşa 4 hafta sonra kazandı
Kasımpaşa 4 hafta sonra kazandı
Başkentte gol çıkmadı
Başkentte gol çıkmadı
İhracat rekoru kırdık!
Son Dakika
İhracat rakamları açıklandı

Köy camisindeki 6 asırlık Kur'an-ı Kerim artık kütüphanede

Çorum'da uzun yıllar bir köy camisinde muhafaza edilen yaklaşık 6 asırlık el yazması Kur'an-ı Kerim, Yazma Eserler Kütüphanesi'ne teslim edildi.

Köy camisindeki 6 asırlık Kur'an-ı Kerim artık kütüphanede

Çorum'da uzun yıllar bir köy camisinde muhafaza edilen yaklaşık 6 asırlık el yazması Kur'an-ı Kerim, Yazma Eserler Kütüphanesi'ne teslim edildi.

02 Nisan 2018 Pazartesi 14:29
0 Okunma
Köy camisindeki 6 asırlık Kur'an-ı Kerim artık kütüphanede

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Örencik köyündeki tarihi caminin demirbaş listesine kayıtlı olan ve 200 yıla yakın burada muhafaza edilen Kur'an-ı Kerim için bir süre önce İlçe Müftülüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle irtibata geçildi.

Eser, Hasanpaşa Yazma Eserler Kütüphanesi'ne teslim edilirken, yıpranan kısımlarının iyileştirilmesi için uzmanlarca yapılan ilk çalışmalar ise tamamlandı.

Kent merkezindeki tarihi Ulucami karşısında, 1915 yılında inşa edilen ve 2012 yılından itibaren Hasanpaşa Yazma Eserler Kütüphanesi olarak hizmet veren tarihi yapıda, 4 bin 252'si el yazması, 9 bin 60'ı basma olmak üzere, çoğunluğu Arapça, Farsça ve Osmanlıca yazılmış toplam 13 bin 312 eser bulunuyor.

İstanbul'un İngilizler tarafından işgal edildiği sırada Topkapı Sarayı'ndan kaçırılarak Çorum'un Kargı ilçesindeki Örencik köyüne getirildiği belirtilen el yazması Kur'an-ı Kerim de araştırmacıların ilgisini çeken birbirinden değerli bu eserlerin arasındaki yerini aldı. 

Şengül: Eserin Topkapı Sarayı'ndan geldiği söyleniliyor

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sanat Tarihçisi Sümeyra Şengül, yaptığı açıklamada, kütüphanenin demirbaşına kaydedilen el yazması Kur'an-ı Kerim'in korunarak, gelecek nesillere aktarılacağını söyledi.

Eserin ilk incelemesinde, Osmanlı dönemine ait olduğunun belirlendiğini ifade eden Şengül, "Tezhibi yani süslemesi ve yazısı bizim çok ilgimizi çekti. Uzmanlar tarafından da araştırılacak. Şu an için koruma altına alındı. Durumu daha kötüye gitmesin diye ön koşullar iyileştirildi. Aslında bizi heyecanlandıran kitabın son sayfasında yazılanlardır. Yazıda, eserin Topkapı Sarayı'ndan geldiği söyleniliyor. Biz bunun doğruluğunu araştırıyoruz. Eğer böyleyse daha da önem kazanacak." dedi.

Şengül, eserin Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından kapsamlı bir restorasyondan geçirileceğini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Köy Camisiİl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Boyanın Kahramanları”
“Boyanın Kahramanları”
Yazma eser kütüphaneleri geçmişi geleceğe taşıyor
Yazma eser kütüphaneleri geçmişi geleceğe taşıyor
"Kütüphanelerin 24 saat açık olması için çalışacağız"
"Kütüphanelerin 24 saat açık olması için çalışacağız"
Sanal gerçeklik oyunlarının tehlikesiyle yüzleştiren film
Sanal gerçeklik oyunlarının tehlikesiyle yüzleştiren film
Nadide eserlere "ince" dokunuşla özel koruma
Nadide eserlere "ince" dokunuşla özel koruma
Tiyatro salonları 1 milyon 100 bin kişiyi ağırladı
Tiyatro salonları 1 milyon 100 bin kişiyi ağırladı
"Sanat, sanatçılarımızın fedakar çalışmalarıyla yükselecek"
"Sanat, sanatçılarımızın fedakar çalışmalarıyla yükselecek"
Türk dünyasının renkleri Saraybosna'da buluştu
Türk dünyasının renkleri Saraybosna'da buluştu
Aşıklık geleneğini yaşatma mücadelesi veriyorlar
Aşıklık geleneğini yaşatma mücadelesi veriyorlar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ