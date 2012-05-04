Kosovalı ressamlardan ''Suyun Öbür Yanı'' sergisi

İSTANBUL - Terakki Vakfı Sanat Galerisi ev sahipliğinde gerçekleşen sergide, Balkanlar'daki Türk varlığına ilişkin tarihi ve kültürel yapılar ile semazenler, sandallar, atlar ve çeşitli enstrümanların figürlerinin bulunduğu yaklaşık 50 yağlı boya resim sergileniyor.



Sergi hakkında AA muhabirine bilgi veren Ethem Baymak, yaklaşık 50 yıldır resim ve şiirle uğraştığını ve çok sayıda kişisel sergi açtığını belirtti.



Uzun yıllardır dost olduğu Reşit İsmet ile gerçekleştirdikleri sergide, kendisinin özellikle Balkanlar'daki Türk izlerini yansıtmaya çalıştığını dile getiren Baymak, İsmet'in ise daha çok enstrümanları, semazenleri, sandalları ve atları tuvale yansıttığını ifade etti.



Sergi, 16 Haziran'a kadar açık kalacak.

