Kosova'daki 419 yıllık Osmanlı camisini ayağa kaldırdılar

BURSA - Kosova'nın Kaçanik kentinde 419 yıl önce yaptırılan ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin girişimiyle restore ettirilen Sinan Paşa Camisi, törenle yeniden ibadete açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sinan Paşa Camisi'ni, Osmanlı padişahlarından Murad Hüdavendigar döneminde 1389'da fethedilen Kosova'daki Kaçanik kentinde Sadrazam Sinan Paşa 1594'te inşa ettirdi.

Bu ibadethane, Büyükşehir Belediyesinin girişimiyle Bursalı iş adamları Ali Yedikardeş ve İbrahim Alagöz tarafından restore ettirilerek orijinaline uygun hale getirildi.

Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, törende yaptığı konuşmada, ecdat emaneti bu değerli eseri yeniden ihya eden Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve katkısı bulunan herkese teşekkür etti.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Şengül Ozan da Balkanların neresine gidilirse gidilsin şehirlerin en güzel noktalarının camilerle süslü olduğunu bildirdi.

Ecdat emaneti Osmanlı-Türk mirasını korumanın, onlara karşı bir borç olduğunu vurgulayan Ozan, 419 yıllık yorgunluğundan arınan Sinan Paşa Camisi'nin çok nadide bir eser haline geldiğini ifade etti.

Altepe ise bölgede önemli bir beklentiyi daha yerine getirdiklerini belirtti.

Bundan yaklaşık 9 yıl önce Murad Hüdavendigar'ı Anma Törenlerine giderken gördüğü Kaçanik'teki tarihi caminin ilk günkü ihtişamına kavuşturulması için bir yıl önce başlattıkları restorasyonu tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarına dikkati çeken Altepe, şunları kaydetti:

"Sultan Murad Hüdavendigar bundan 624 yıl önce Kosova başta olmak üzere Balkanlara medeniyeti ve adaletli yönetimi getirdi. Kosovalı ve Kaçanikli yöneticilerin tek talebi, bölgelerinde bulunan tarihi eserlerin, Osmanlı'nın gerçek sahibi uzman eller tarafından restore edilmesiydi. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Bursalı hayırsever iş adamlarımızın desteğiyle çalışmaları hemen başlattık ve bir yıl gibi kısa bir sürede de restorasyonu tamamladık. 1940'lı yıllarda ahır olarak kullanılan ve acil bakıma ihtiyacı olan tarihi cami, avlusu ve çevre düzenlemesi ile Kosova için kültürümüz için hayırlı olsun."

Altepe, restorasyona maddi destek sağlayan Yedikardeş ve Alagöz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Yağcılar, Ozan ve Altepe, birlikte kurdeleyi keserek yeniden ibadete açtıkları camiyi, beraberindekilerle gezdi.

Törene, AK Parti Bursa Milletvekili Tülin Erkal Kara, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Üsküp Çayır Belediye Başkanı İzzet Meciti, Kaçanik Belediye Başkanı Besim İlazi, Kosova Müftü Vekili Dr. Fahrush Recebi ile Bursa, Kosova ve Üsküp'ten çok sayıda davetli katıldı.