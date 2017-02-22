"KORKMA KALBİM" yeniden dillerde !

Müziğe hayatını vermiş bir babanın oğlu olan ve ilk eğitimini de babası Mehmet İpekçioğlu'ndan alan Mustafa İpekçioğlu; İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, Muazzez Ersoy, Zara, Sibel Can gibi dev isimlere bağlamasıyla eşlik etmiş ve son olarak karşımıza O Ses Türkiye'de Tarık Sezer Orkestrası ile çıkmıştı. Hakan Yelbiz ise farklı müzik tarzlarındaki çalışmalarını hayata geçirdiği enstrümantal bir albüm olan "Jammer Trio" ‘ya attığı imza ile kendini bir kez daha kanıtlamıştı.

Mustafa İpekçioğlu ve Hakan Yelbiz, yıllardır süren dostluklarını, son günlerde sosyal medyada çok paylaşılan ve dillere dolanan “Korkma Kalbim” şarkısıyla taçlandırdı…

Bir Serdar Ortaç bestesi olan “Korkma Kalbim”; Hakan Yelbiz’in yepyeni ve farklı aranjesi, Mustafa İpekçioğlu’nun eşsiz yorumu ile yeniden hayat buldu..

Yapımını Ozan Doğulu’nun şirketi “DGL Müzik”in üstlendiği, ünlü sanatçı Serdar Ortaç’ın yürekten desteklediği “Korkma Kalbim” şarkısının klibini Oğuzhan Uğur ve Tuğrul Uğur kardeşler çekti…

Dostluk kavramına çok az rastlanılan müzik camiasında, yıllardır omuz omuza çalışan; enstrümanlarına, notalara ve müziğe sevdalı iki önemli müzisyenin yüreklerini koyduğu “Korkma Kalbim” şarkısı şimdi tüm dijital platformlarda….