Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87108
ALTIN
146.986
DOLAR
3.7163
STERLIN
4.5899
EURO
3.9613
Hem oyun hem ifade odası
SON DAKİKA
Hem oyun hem ifade odası
"FETÖ, İslam dinini kendi emelleri için kullandı"
SON DAKİKA
"FETÖ, İslam dinini kendi emelleri...
Sakallı akbaba Artvin'de
SON DAKİKA
Sakallı akbaba Artvin'de
İdlib'e 10 hava saldırısı
SON DAKİKA
İdlib'e 10 hava saldırısı
Enflasyon 'sebze' ile beslendi
SON DAKİKA
Enflasyon 'sebze' ile beslendi

'Köpek balığının dişleri arasında ölmeyi tercih ederim'

Su altı görüntü yönetmeni ve fotoğraf sanatçısı Ceylan, "Bir şezlongun üzerine uzanıp esneye esneye ölmektense, bir köpek balığının dişleri arasında ölmeyi tercih ederim." dedi.

'Köpek balığının dişleri arasında ölmeyi tercih ederim'

Su altı görüntü yönetmeni ve fotoğraf sanatçısı Ceylan, "Bir şezlongun üzerine uzanıp esneye esneye ölmektense, bir köpek balığının dişleri arasında ölmeyi tercih ederim." dedi.

07 Şubat 2017 Salı 12:03
5 Okunma
'Köpek balığının dişleri arasında ölmeyi tercih ederim'

Çekimleriyle insanların su altı dünyasını tanımasını sağlayan görüntü yönetmeni ve fotoğraf sanatçısı Tahsin Ceylan, ömrünün sonuna kadar dalışa devam etmek istediğini belirtti.

Su altı sporlarına 31 yıl önce can kurtarma ve ilkyardım eğitimleriyle başlayan 58 yaşındaki Ceylan, şimdiye kadar Kızıldeniz, Atlantik Okyanusu, Pasifik Okyanusu ve Türkiye karasularında sayısız dalış yaparak, çektiği video ve fotoğraflarla su altındaki dünyayı insanlara gösterdi.

Tahsin Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dalmanın kendisi için tutku olduğunu, çektiği fotoğraf ve videolardan oluşan belgesel ile kitapların da kariyerini taçlandırdığını söyledi.

Bugüne kadar yaptığı dalışlarda çok sayıda ilginç anı yaşadığını dile getiren Ceylan, "En ilginçlerinden biri, Akdeniz fokunu doğal ortamında ilk kez çekmiştim. Deniz atları yine öyle ama köpek balıkları her zaman dehşet verici ve güzel bir olaydır. Gökova'da köpek balığını çekerken deklanşöre bir kere bastım, ikinci bastığımdan sonrasını hatırlamıyorum. Kafamı direk eğmiştim, köpek balığı tam üstümden geçti." dedi.

"Allah'ın verdiği gücü sonuna kadar kullanırız"

Sadece dalmadığını, su altındaki dünyayı görüntüleyerek bunu insanlarla paylaştığını anlatan Ceylan, şunları kaydetti:

"Kutuptan kutuba dalış yaptım. Bütün denizlerde dalış yapıyorum, sürekli dünyanın her tarafına gidiyorum. Yaşlanmadıkça bunu sürdürme çabamız devam ediyor. Bazen soruyorlar, 'Bu işi daha ne kadar yapacaksın?' diye. Allah'ın takdiridir, bize ne kadar güç verirse, o gücü sonuna kadar kullanırız. Düşünün, Türkiye'nin en güzel şehrinde, en güzel kasabasında ve en güzel plajında bir yazlığın var. Bir şezlonga uzanmışsın, orada esneye esneye ölüyorsun. Öyle bir ölümü kendime yakıştırmaktansa bir köpek balığının dişleri arasında olmak daha çok tercihimdir."

Dalışın, sadece suya girip çıkmaktan ibaret olmadığına dikkati çeken Ceylan, "Dalış, aynı zamanda bir kültür birikimidir. Dalışla uğraşanların büyük çoğunluğu, fizik, kimya, biyoloji ve ekolojik belirli bir bilgiye sahip oluyor, doğayı daha iyi biliyor. Her şeyi doğadan öğreniyorum ve öğrendiğimi de öğretmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Ceylan, "Yeni neslimiz de doğadan işe başlarsa dalışla yetinmeyecektir. Buzun altını, üstünü, doğada evrim nasıl ilerliyor, bunu öğreneceklerdir. Böylece hayatlarını mutlu, anlamlı ve iz bırakarak geçirmeleri mümkündür. Yoksa seyirci olurlar. Hayat, iki şeyden oluşuyor. Biri yaşayanlar, diğeri de yaşayanları seyredenler. Biz, yaşayanlardanız." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Su AltıKöpek BalığıFotoğraf Sanatçısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çal Mağarası ziyaretçilerini büyülüyor
Çal Mağarası ziyaretçilerini büyülüyor
Tarih ve sanat aşkıyla müze tasarlıyorlar
Tarih ve sanat aşkıyla müze tasarlıyorlar
Film-San Vakfı’ndan zirve
Film-San Vakfı’ndan zirve
Sinema destekleri açıklandı
Sinema destekleri açıklandı
Yürüyen Köşk için yeniden UNESCO’ya başvurulacak
Yürüyen Köşk için yeniden UNESCO’ya başvurulacak
Cannes jürisinin başkanlığını Almadovar yapacak
Cannes jürisinin başkanlığını Almadovar yapacak
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ