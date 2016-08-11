'Konserimi demokrasi için mücadele edip hayatını kaybedenlere adayacağım'

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İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen 2016 Eurovision Şarkı Yarışmasında, "1944" adlı parçasıyla birinci olan Kırımlı Tatar sanatçı Jamala, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini kınayarak, Türkiye’de vereceği konseri demokrasi şehitlerine adayacağını söyledi.

Jamala, 17 Ağustos’ta İstanbul’da vereceği konserle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye’ye olan sevgisini ve yakınlığını vurgulayan Jamala, “Türkiye benim için ailemin bir parçası gibi. Türkiye’yi ana vatanım kabul ediyorum. Orada kız kardeşim, yeğenlerim yaşıyor. Kendimi Türkiye'de her zaman evimde gibi hissettim.” dedi.

FETÖ’nün darbe girişimini gerçekleştirdiği 15 Temmuz gecesi Odessa Sinema Festivalinin açılışında olduğunu belirten Jamala, gece yarısı Türkiye’de yaşananları kız kardeşinden öğrendiğini ve çok endişelendiğini anlattı.

Jamala, “O gece çok zordu, çok endişelendim. Türk halkını bütün yüreğimle destekledim. Türk halkı kahramanca, kendine yakışır bir şekilde bu girişime direndi ve başardı. Çünkü insanlar kendi ana vatanını korudu. Biz bunu biliyoruz, Ukrayna’da aşağı yukarı aynı şeyler oluyor. Kiev’de Bağımsızlık Meydanı’nda da devrim zamanında masum insanlar, öğrenciler ve gençler öldü. (Türkiye’de de) gençlerin kendi vücutları ile bu tanklara karşı koyduğu sahneleri izledim. Elbette bütün bunlar korkunçtu. Elbette askeri yolla yapılan her türlü darbe, devrim, savaş, hepimizi sarsıyor. Bununla nasıl yaşanır anlamıyorum. Bu mücadelede hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin.” diye konuştu.

FETÖ'nün darbe girişimini kınayan Jamala, darbe girişiminin ardından Türkiye’ye destek için elinden ne geliyorsa yapmaya çalıştığını, bunu haber alır almaz sosyal medya hesaplarından Türk bayrağı ile "Türkiye seni seviyorum" mesajı paylaştığını ve Türkiye’ye destek açıklaması yaptığını anımsattı.

Jamala, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir sanatçı olarak ne yapabiliyorsam onu yaptım. Ben politikacı değilim elbette. Bunu anlamak lazım. İnsanlara müziğimi hediye etmeyi tercih ediyorum. Bu yüzden Türkiye’ye 17 Ağustos’ta Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda konser vermeye gidiyorum. Benim için önemli olan müziğimle destek vermek, ümit vermek. Bu yüzden bütün bu mesajlar, çağrılar elbette iyi bir şey.”

İstanbul’daki konserinin 17 Ağustos 1999’da meydana gelen Marmara depreminin yıl dönümüne rastlamasına dikkati çeken Jamala, “Bu konserimi birkaç olaya adayacağım, depremde hayatını kaybedenlere adayacağım, Türkiye’de 15 Temmuz'da demokrasi ve insan hakları için mücadele edip hayatını kaybedenlere adayacağım.” dedi.

