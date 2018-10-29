KOMŞULUK KAZANDI

Çekmeköy Belediyesi'nin bu yıl komşuluk temasıyla düzenlediği 3. Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda dereceye giren filmler ödüllerini aldı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde komşuluğu en iyi anlatan 10 film toplamda 65 bin TL para ödülünü paylaştı.

Komşuluk temalı 3. Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda dereceye giren filmler belli oldu. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan gecede, dereceye giren filmlerin ekipleri ödüllerini aldı. Yarışmada birincilik ödülünü Rusya'dan Yurdumuzun Hüznü filmi ile Kirsten Gainet alırken, ikincilik ödülü Qahwa filmi ile Ayşe Nur Topal'ın, üçüncülük ödülü de NO: 13 filmi ile Ali Rıza Erdemir'in oldu. Yarışmada En İyi Komşu Özel Ödülü, Adam ve Çocuk filmi ile Tuğba Kozan'ın, Jüri Özel Ödülü Üns Filmi ile Ömer Dişbudak'ın oldu. Yarışma sonunda dereceye giren filmlere toplam 65 Bin TL para ödülü verildi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ev sahipliği yaptığı geceye; İstanbul Milletvekilleri Mustafa Ataş ve Ahmet Hamdi Çamlı, jüri üyeleri; Birol Güven, Burak Hakkı, Erol Erdoğan, Betül Soysal Bozdoğan, Turgay Tanülkü, Mehriban Zeki, Ahmed İmamoviç, sanat ve medya dünyasından ünlü isimler katıldı.

Maalesef komşuluk ilişkilerinin zayıfladığı bir dönemdeyiz diyen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, yarışma ile ilgili şunları söyledi. "Bizler, evde yokken evimizin anahtarını, hatta çocuklarımızı komşularımıza emanet ederdik. Evde eksik olan bir şeyi rahatlıkla komşumuzdan isterdik. Herkes birbirini ismen tanır, camdan seslenen komşularımızın ekmeğini bakkaldan alır sepetine koyardık. Anadolu'da bu değerler devam etse de büyükşehirlerimizdeki insanlarımız bu duyguları kaybetti maalesef. Taziye ziyaretine gittiğim bir apartmanda karşılaştığımız bir kişi, üst katındaki komşusunun cenazesinin olduğunu bilmiyordu. Ben bu duruma çok üzüldüm. Bir şehrin fiziki yatırımları kadar, sosyal ve kültürel yapısının da güçlendirilmesi gerektiğine en iyi örnektir bu," dedi.

Başkan Poyraz, "Kültürel değerlerimizi sinemanın güçlü diliyle anlatmayı, gençler arasında farkındalık yaratmayı amaçlayan kısa film yarışmalarımıza gösterilen ilgiden çok memnunuz. Sanata ve toplumsal yaşamımıza bir nebze katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize," dedi.

Haber : Dilek Köroğlu