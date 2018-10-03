Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97715
ALTIN
234.528
DOLAR
6.0579
STERLİN
7.8576
EURO
6.9982
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Kışın vazgeçilmezi kestane pazara indi
Kışın vazgeçilmezi kestane pazara indi
İrem Kalelioğlu ''AYIP'' diye seslendi
İrem Kalelioğlu ''AYIP'' diye seslendi
HİS'ten 'En az 8000 Adım' atağı
HİS'ten 'En az 8000 Adım'...
Geleneksel spor dallarına büyük ilgi
Geleneksel spor dallarına büyük ilgi

Komplike Dergi PDF olarak yayında!

Komplike Dergi PDF olarak yayınlanmaya başlandı...

Komplike Dergi PDF olarak yayında!

Komplike Dergi PDF olarak yayınlanmaya başlandı...

03 Ekim 2018 Çarşamba 15:37
0 Okunma
Komplike Dergi PDF olarak yayında!

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında dijital olarak yayın hayatına başlayan sosyal bilimler ve kültür dergisi Komplike, yayın formatında değişikliğe gideceğini açıklamış; matbu yayın hazırlıklarını tamamlamıştı. Fakat bu kararın alınmasından bir süre sonra ülkedeki ekonomik krizin boy göstermesiyle birlikte derginin genel yayın yönetmeni Güney Güneyan sosyal medyadan gerçekleştirdiği açıklama sonrası ekonomik gerekçeleri işaret ederek, matbu yayın planlarının durdurulduğunu belirtmişti. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama daha gerçekleştirildi ve Komplike Dergi’nin Twitter hesabından “kitle” temalı ilk sayısı PDF formatında ve ücretsiz olarak yayımlama kararı alındığı açıklandı.

Minimalist bir çizgi benimsendi!

Kuruculuğu ve genel yayın yönetmenliğini Güney Güneyan’ın üstlendiği yayında, yazı işleri koltuğunda Devrim Ekinci görülüyor. Görsel yönetmen Şengül Altınok’un minimalist bir çizgiyle tamamladığı ilk sayının editör/mutfak köşesinde ise Aysel Cigerlioğlu, Babür Karbey Vina, Denef Huvaj ve Özgün Muti yer alıyor. Ayrıca “kitle” temalı ilk sayıda Ayça Ünüvar, Esin Karabenli ve Melisa Maria Tatar çizimleriyle yayına renk verdiler.

İlk sayıda Nergis Fırtına, “Dikkat Tiyatro Çıkabililir”, “Kampüs Cadıları” ve “Sibil” ile söyleşi gerçekleştirdi. Yayının yazar kadrosu ise şöyle şekillendi; Alper Taş, Anastasija Nunyan, Aslan Şahingöz, Babür Karbey Vina, Berna Balkaya, Burak Bayülgen, Can İnellioğlu, Can Kazaz, Doç. Dr. Candan Badem, Denef Huvaj, Emre Emrem, Erdem Öztaşa, Dr. Gizem Şimşek Kaya, Güney Güneyan, Gürcan Öztürk, Halil Emre Kocalar, Doç. Dr. Haluk Berkmen, Hasan Cem Çal, İhsan Güvercin, İpek Atmaca, Işıl Bayraktar, Janserey Nalan Yıldız, Josef Kılçıksız, Martin Hart, Mehmet Berk Yaltırık, Meltem Arıkan, Mine Koşal, Murat S. Dural, Ozan Dağdeviren, Seçkin Sarpkaya, Sevan Nişanyan, Prof. Dr. Şafak Ural, Tanya Avaryan, Tevfik Uyar, Timur B. Davletov, Tuğberk Sev, Tuna Tetik, Türkay Ürkmez, Vural Yıldırım ve Zeki Seskir.
Yayının ilk sayısı öncelikle olarak kendi internet sitesinde yer alacak ve PDF formatında okuyucusuyla buluşacak. Gelecek günlerde ise diğer platformlardaki yerini alması bekleniyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Komplike Dergi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazze sınırında Filistin ve Necef Bedevi Kabileleri Festivali
Gazze sınırında Filistin ve Necef Bedevi Kabileleri Festivali
CSO konser sezonunu dünya prömiyeriyle açacak
CSO konser sezonunu dünya prömiyeriyle açacak
Laodikya'yı Anadolu insanı kurmuş
Laodikya'yı Anadolu insanı kurmuş
Oscarlı aktörden iki ülkeye 'birleşin' çağrısı
Oscarlı aktörden iki ülkeye 'birleşin' çağrısı
'Dumlupınar Çini ve El Sanatları Festivali' başladı
'Dumlupınar Çini ve El Sanatları Festivali' başladı
Şarkıcı Aznavour hayatını kaybetti
Şarkıcı Aznavour hayatını kaybetti
'Anons filminde farklı türler denedim'
'Anons filminde farklı türler denedim'
Yolcu uçağının tekerleği çamura saplandı
Yolcu uçağının tekerleği çamura saplandı
GÜL SUNAL'IN “GÖLGE FESLİKANNARI”
GÜL SUNAL'IN “GÖLGE FESLİKANNARI”

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ