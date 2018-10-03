Komplike Dergi PDF olarak yayında!

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında dijital olarak yayın hayatına başlayan sosyal bilimler ve kültür dergisi Komplike, yayın formatında değişikliğe gideceğini açıklamış; matbu yayın hazırlıklarını tamamlamıştı. Fakat bu kararın alınmasından bir süre sonra ülkedeki ekonomik krizin boy göstermesiyle birlikte derginin genel yayın yönetmeni Güney Güneyan sosyal medyadan gerçekleştirdiği açıklama sonrası ekonomik gerekçeleri işaret ederek, matbu yayın planlarının durdurulduğunu belirtmişti. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama daha gerçekleştirildi ve Komplike Dergi’nin Twitter hesabından “kitle” temalı ilk sayısı PDF formatında ve ücretsiz olarak yayımlama kararı alındığı açıklandı.

Minimalist bir çizgi benimsendi!

Kuruculuğu ve genel yayın yönetmenliğini Güney Güneyan’ın üstlendiği yayında, yazı işleri koltuğunda Devrim Ekinci görülüyor. Görsel yönetmen Şengül Altınok’un minimalist bir çizgiyle tamamladığı ilk sayının editör/mutfak köşesinde ise Aysel Cigerlioğlu, Babür Karbey Vina, Denef Huvaj ve Özgün Muti yer alıyor. Ayrıca “kitle” temalı ilk sayıda Ayça Ünüvar, Esin Karabenli ve Melisa Maria Tatar çizimleriyle yayına renk verdiler.

İlk sayıda Nergis Fırtına, “Dikkat Tiyatro Çıkabililir”, “Kampüs Cadıları” ve “Sibil” ile söyleşi gerçekleştirdi. Yayının yazar kadrosu ise şöyle şekillendi; Alper Taş, Anastasija Nunyan, Aslan Şahingöz, Babür Karbey Vina, Berna Balkaya, Burak Bayülgen, Can İnellioğlu, Can Kazaz, Doç. Dr. Candan Badem, Denef Huvaj, Emre Emrem, Erdem Öztaşa, Dr. Gizem Şimşek Kaya, Güney Güneyan, Gürcan Öztürk, Halil Emre Kocalar, Doç. Dr. Haluk Berkmen, Hasan Cem Çal, İhsan Güvercin, İpek Atmaca, Işıl Bayraktar, Janserey Nalan Yıldız, Josef Kılçıksız, Martin Hart, Mehmet Berk Yaltırık, Meltem Arıkan, Mine Koşal, Murat S. Dural, Ozan Dağdeviren, Seçkin Sarpkaya, Sevan Nişanyan, Prof. Dr. Şafak Ural, Tanya Avaryan, Tevfik Uyar, Timur B. Davletov, Tuğberk Sev, Tuna Tetik, Türkay Ürkmez, Vural Yıldırım ve Zeki Seskir.

Yayının ilk sayısı öncelikle olarak kendi internet sitesinde yer alacak ve PDF formatında okuyucusuyla buluşacak. Gelecek günlerde ise diğer platformlardaki yerini alması bekleniyor.