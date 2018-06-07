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Komplike Dergi okuyucusuyla kucaklaşmaya hazırlanıyor!

Komplike Dergi basılı yayın formatında okuyucusuyla kucaklaşmaya hazırlanıyor!

Komplike Dergi okuyucusuyla kucaklaşmaya hazırlanıyor!

Komplike Dergi basılı yayın formatında okuyucusuyla kucaklaşmaya hazırlanıyor!

07 Haziran 2018 Perşembe 11:57
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Komplike Dergi okuyucusuyla kucaklaşmaya hazırlanıyor!

Sosyal bilimler ve sanat çatısı altında gazeteci yazar Güney Güneyan’ın kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendiği Komplike Dergi geçtiğimiz yıl dijital olarak yayın hayatına başlamıştı. Şimdilerde ise ilk sayı hazırlıklarının sona ermekte olduğu ve derginin kuruluş yıldönümü olan Ağustos ayında basılı olarak da yayında olacağı sosyal medya hesaplarından duyuruldu! Derginin mutfağında sanat yönetmeni olarak Şengül Altınok, yazı işleri müdürü olarak Devrim Ekinci, editör köşesinde Aysel Ciğerlioğlu, Babür Karbey Vina, Denef Huvaj, Murat Ekşi, Özgün Muti ve Özgür Öney yer alıyor.

“Akademisyenler ve genç kuşak temsilcileri bir arada!”

Birçok akademisyen, araştırmacı, gazeteci, müzisyen ve yazarlar, tüm okuyucuları benzersiz bir düşünsel yolculuğa çıkarmayı hedefliyor. Yayının en belirgin yanı ise kurulduğu andan itibaren bünyesindeki genç isimlerin yanı sıra, birçok yeni isme kucak açıyor olması!

İlk sayıda aktör ve yönetmen Aclan Büyüktürkoğlu sanatçının genel tasvirini, Özgürlük ve Demokrasi Partisi Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş Gezi günlerindeki toplumsal olguları tezahürünü, “Kendini Bilmek Yolculuğu ve Ezoterik Bakış” ve “Karanlığa Başkaldırı” yazarı Berk Yüksel felsefi bir açısı ile İskenderiye’yi, aktris Berna Balkaya müziğin kitlesel boyuttaki yolculuğu, “Sina’nın Sihirli Resmi” ve “Centilmen Uyku” yazarı Burak Bayülgen kitle anlatı sanatını, müzisyen Can Kazaz ise popülariteyi bir müzisyen gözü ile ele alıyor.

Tunceli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Candan Badem Sovyetler Birliği’nin çöküş sürecini, fotoğraf sanatçısı Denef Huvaj toplumsal belgeci fotoğrafı, “Sinemada Korku ve Din” ve “Türk Korku Sineması Kronolojisi” yazarı Gizem Şimşek Kaya kitle kültürü ideolojisi ve sinema ilişkisini, gazeteci yazar Güney Güneyan kitlesel yönelim ve davranış yönlendirmeyi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi araştırma görevlisi Halil Emre Kocalar benliğin psikolojik açıdan tahlilini, Doç. Dr. Haluk Berkmen fizik ve felsefede kozmolojiyi, müzisyen İhsan Güvercin müziğin kitleler üzerindeki etkisini, Kyoto Üniversitesi araştırma görevlisi Işıl Bayraktar dil tartışmasının kalabalığın neresinde olduğunu sorguluyor.

“Gölgeli Öyküler: Korku Öyküleri Denemesi” yazarı Mehmet Berk Yaltırık paganlar romanında kitlelerin dönüşümünü, oyun ve roman yazarı Meltem Arıkan linci, arkeolog ve yazar Murat S. Dural barışın bedelini, “Türklerin Şeytani Masalları: Türk Masal ve Efsanelerinde Demonik Varlıklar” yazarı Seçkin Sarpkaya Türk fantastik edebiyatı ile korku edebiyatının ilişkisini, gazeteci yazar Sevan Nişanyan bilimin farklı yönlerini, Prof. Dr. Şafak Ural enformasyon kavramını, “Tek Kişilik Firar” ve “Astrolojinin Bilimle İmtihanı: Yıldızlar Size Ne Söylemiyor?” yazarı Tevfik Uyar korku ve gerçeğin gizemlerini, sosyolog ve Şaman kültürü araştırmacısı Timur B. Davletov Burhanizm ve Akdin Şamanizmi güncelleme girişimini, “Ölür Böyle Şeyler”, “Kendini Gerçekleştiren Kehanet”, “Renkler Öldüğünde” ve “Sözüm O’na” yazarı Tuğberk Sev zihinsel bir yolculuğu, müzikolog Vural Yıldırım kitlesel sanatı ve  farklı bir üslup ile ele alıyor.
Tüm bu isimlere eşlik eden diğer isimler ise şöyle; Aslan Şahingöz, Diamond Tema, Emre Emrem, Erdem Öztaşa, Haktan Asalıoğlu, Hasan Cem Çal, İpek Atmaca, Josef Kılçıksız, Selin Zeybek, Tuna Tetik, Türkay Ürkmez, Zeki Seskir ve daha birçok isim!

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Anahtar Kelimeler:
Komplike DergiGüney GüneyanDevrim EkinciAysel CiğerlioğluBabür Karbey VinaDenef HuvajMurat EkşiÖzgün Muti
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