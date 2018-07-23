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Komplike Dergi, Oblomov’da Lansman Düzenleyecek!

Sosyal bilimler ve sanat dergisi Komplike, Kadıköy Caferağa’da bulunan Oblomov’da düzenlenen etkinlik ile birlikte basın mensupları ve okuyucuları ile buluşacak!

Komplike Dergi, Oblomov’da Lansman Düzenleyecek!

Sosyal bilimler ve sanat dergisi Komplike, Kadıköy Caferağa’da bulunan Oblomov’da düzenlenen etkinlik ile birlikte basın mensupları ve okuyucuları ile buluşacak!

23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:03
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Komplike Dergi, Oblomov’da Lansman Düzenleyecek!

Geçtiğimiz yıl Güney Güneyan’ın kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendiği Komplike Dergi dijital olarak yayın hayatına başlamış ve yakın zamanda ise basılı yayın formatında okuyucular ile buluşacağını açıklamıştı. Dergi ekibi ilk sayı hazırlıklarının tamamlandığı şu günlerde Kadıköy, Oblomov’da düzenlenecek olan lansman ile birlikte Komplike Dergi okuyucuları ve dostlarıyla bu günü kutlayacak!

Lansman 2 Eylül, saat 16:30 ile 20:30 aralığında Kadıköy, Oblomov'da gerçekleşecek. Katılımcılar Komplike Dergi yazarları ve yayın üretimindeki diğer tüm gizli kahramanlarıyla bir arada olacak. Ayrıca yayın ilk kez burada satışa sunulacak. Lansman dışarıdan katılıma açık olmakla birlikte, tüm basın mensuplarının katılımına da açık olacağı belirtildi.

Derginin kuruluşundan bu yana desteklerini esirgemeyen tüm okuyucular, bu özel güne ve heyecana ortak olmaya davet edildi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Komplike Dergi
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