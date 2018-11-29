Komedi filmlerinin aranan oyuncusuydu

İSTANBUL - Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Erdal Tosun, vefatının ikinci yılında anılıyor.

Başarılı oyunculuğuyla tanınan Tosun, Yeşilçam aktörlerinden Sevim Tosun ve Necdet Tosun'un ilk çocuğu olarak 9 Nisan 1963'te İstanbul Sarıyer'de dünyaya geldi.

Henüz 12 yaşında iken babasını kaybeden Tosun, 1980'de Beyoğlu Fındıklı Lisesi'nden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okudu.

Sinemada ilk kez "Mine" filminde rol aldı

Sinema hayatına ilk olarak Atıf Yılmaz'ın teklifiyle 1982 yapımı "Mine" adlı filmle başlayan Tosun, daha sonra 1985'te "Karanfilli Naciye" filminde oynadı.

Tosun, kısa süre İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev almasının ardından aralarında Uğur Yücel, Suat Sungur, Tilbe Saran ve Özdemir Çiftçioğlu'nun bulunduğu sanatçılarla "Özel Tiyatro"yu kurdu.

Bir süre Antalya Devlet Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapan Erdal Tosun, son olarak BKM kadrosuna dahil oldu ve uzun yıllar bu ekiple sahne aldı.

Erdal Tosun ilk ve tek evliliğini 1995'te İlknur Tosun'la yaptı ve 20 yıl süren evliliklerinden Zeynep Kiraz adını verdikleri kız çocukları oldu.

Vefatına kadar birçok filmde ve dizide rol alan Tosun, kendisi gibi oyuncu olan ve 18 yıl önce hayatını kaybeden Gürdal Tosun ile tiyatro sahnesini televizyon ekranlarına taşıyan "Bir Demet Tiyatro" adlı dizide de oynadı.

Oyunculuğunun çıkış noktası "Bir Demet Tiyatro" oldu

"Bir Demet Tiyatro"daki "Eyvah Necdet" ve "Spartaküs Vedat" performansıyla tanınırlığı artan Tosun, Yılmaz Erdoğan'la birlikte "Vizontele", "Vizontele Tuuba", "Organize İşler" filmlerinde yer aldı.

Usta oyuncu, 2002'de "Yarım Elma" dizisinde, 2003'te Cem Yılmaz'ın "G.O.R.A" adlı filminde, 2011'de "Çalgı Çengi", 2014'te "Şipşak Anadolu", 2015'te ise yönetmenliğini İlker Ayrık'ın yaptığı "Yapışık Kardeşler" filminde rol aldı.

Seslendirme sanatçılığı ve seslendirme yönetmenliği de yapan Erdal Tosun, canlandırdığı "İri Hikmet", "Hidayet", "Ekmekçi Danyal" gibi birçok karakterle Türk halkının beğenisini kazanmayı başardı.

Erdal Tosun, 30 Kasım 2016'da İstanbul Sarıyer'de geçirdiği trafik kazası sonucu 53 yaşındayken hayatını kaybetti.

Tosun'un cenazesi, Beşiktaş Kültür Merkezi'nde (BKM) düzenlenen tören ve Levent Camisi'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Rol aldığı ve seslendirme yaptığı bazı yapımlar şöyle:

"Küçük Esnaf", "Şeytan Tüyü", "Kara Bela", "Güvercin Uçuverdi", "Düğün Dernek 2: Sünnet", "Yapışık Kardeşler", "Kardeş Payı", "Bana Masal Anlatma", "Koğuş Akademisi", "Üsküdar'a Giderken", "Çalgı Çengi", "Çakallarla Dans", "Vay Arkadaş", "Ramazan Güzeldir", "Neşeli Hayat", "Maskeli Beşler: Kıbrıs", "Benim Annem Bir Melek", "Kutsal Damacana", "Maskeli Beşler: Irak", "Babam ve Oğlum", "Yılan Hikayesi", "Bizimkiler", "Bombacı", "Yuvasızlar", "Kadının Adı Yok", "Kaçak."