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Klasik otomobil tutkunlarına müze

Sarıyer'deki Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesi renkli dekoru, her biri zamanının kilometre taşı olan motorlu araçlarıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Klasik otomobil tutkunlarına müze

Sarıyer'deki Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesi renkli dekoru, her biri zamanının kilometre taşı olan motorlu araçlarıyla ziyaretçilerini bekliyor.

21 Nisan 2017 Cuma 12:20
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Klasik otomobil tutkunlarına müze

Sarıyer'deki Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesi renkli dekoru, her biri zamanının kilometre taşı olan motorlu araçlarıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Tarabya Ferahevler'deki Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesi Müdürü Selim Terzibali, müzenin kuruluşu, otomobiller ve etkinlikleri hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Müzede sergilenen koleksiyonun yaklaşık 35 yılda bir araya getirildiğini anlatan Terzibali, otomobillerin 2000 yılından bu yana 4 bin metrekarelik alanda, iki farklı salonda sergilendiğini dile getirdi.

Amerikan ve Avrupa üretimi klasik araçların yer aldığı müzenin Ural Ataman ve kızı Ayşe Ataman tarafından oluşturulduğunu kaydeden Terzibali, "Müzemiz, otomobillerin yaşayabilmesi, otomobil tarihinin insanlara daha iyi anlatılabilmesi için kuruldu. Biz de oluşturulmuş bu koleksiyonu korumakla mükellefiz." dedi.

Müzede sadece otomobillerin yer almadığını olmadığını belirten Terzibali, şunları kaydetti:

"Otomobil derken aslında motorlu taşıtlarımız var. Koleksiyonumuzda otomobillerin yanı sıra motosiklet, kamyonet, traktör, askeri cip ve itfaiye aracımız var. Zeytinyağı üretiminde kullanılan 3 güç türbini de müzemizde yer alıyor. Bunların yanı sıra olmazsa olmaz maket otomobil koleksiyonumuz var. Otomobil tarihinin ilk üretim yıllarından, sonlandırıldığı zamana kadar bizim bildiğimiz ve bulabildiğimiz 450 jant kapağından oluşan koleksiyonumuz da sergileniyor. Müzede, dönemlerine ait neon ışıklarımız, çeşitli petrol şirketlerine ait antika benzin pompalarımız, otomobillerin üretildikleri yıllara ait afişler ve fotoğraflar bulunuyor." 

Ziyaretçiler için bu yıl yeni bir uygulama başlattıklarını, hafta sonları müzenin bahçesinde belirlenen bir otomobili çalıştırdıklarını ve hem bu otomobil hem de otomobil tarihi hakkında bilgi verdiklerini kaydeden Terzibali, "Ziyaretçilerimiz koleksiyonumuzu görürken bu arabanın sesini ve kokusunu da hissediyor." dedi.

Müzeyi ziyaret edenlerin yüzde 70'inin erkek olduğunu belirten Terzibali, sözlerini, "Ziyaretçilerimiz arasında öncelikle otomobil meraklıları var ama tarihe merakı olanlar ve gençler de yoğun ilgi gösteriyor. Müze binamızın müthiş dekorunda özel davetler, doğum günü, nişan, düğün, ürün tanıtımı gibi etkinlikler de gerçekleştirebiliyoruz." diye tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SarıyerUral Ataman Klasik Otomobil MüzesiKlasik Otomobil TutkunlarıMüzeTarabya Ferahevler
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