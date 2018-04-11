KKTC'nin tarihi vakıf eserlerle canlanacak

ANKARA - Kıbrıs adasında 308 yıl varlık gösteren ve önemli bir medeniyeti inşa eden Osmanlı’dan kalan vakıf eserleri, Kuzey Kıbrıs turizmine yeni bir hareket getirecek. Aralarında cami, bedesten, mevlevihane, çeşme, tekke ve hamamların da bulunduğu kültürel miras, vakıf bilinciyle donatılan profesyonel turist rehberlerince gerçek bilgileri ve hikayeleriyle anlatılacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazırlanan projeyle Kuzey Kıbrıs'taki Osmanlı kültür mirası, daha çok görünür kılınacak ve ülkedeki vakıflara daha fazla dikkat çekilecek.

Vakıf eserlerine dikkatleri çekmek ve toplumu vakıf mirasıyla ilgili bilgilendirmek için hazırlanan "Vakıf Şehir: Lefkoşa" projesinin tanıtımı 27 Şubat’ta, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun da katılımıyla yapılmıştı.

Bu kapsamda Çavuşoğlu'nun iştirakiyle gazeteciler, turizm firmaları temsilcileri ve turist rehberlerinden oluşan heyet, 15 Nisan'da Girne kapısından başlayarak belirlenen güzergahtaki 16 vakıf eserini gezecek.

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, hazırlanan proje ve düzenlenecek yürüyüşe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı'nın fethettiği yerlerde o yörenin ihyası ve inşası ile söz konusu yerin İslami anlamda şehre dönüştürülmesini genelde vakıflar eliyle yaptığını, Kıbrıs adasının da buna örnek olduğunu belirtti.

Ertem, Kıbrıs adasının 1571'de Sultan İkinci Selim tarafından fethedilmesinin akabinde vakıflar eliyle inşa edildiğini söyledi.

İkinci Selim'in, Ayasofya Katedralini Selimiye Camii ismiyle camiye dönüştürdüğünü anlatan Ertem, bu caminin ilk vakıf eseri olduğunu söyledi. Ertem, bunun ardından da birçok vakıf eserin inşa edildiğini bildirdi.

"Kıbrıs, tarihi bir kent"

Kıbrıs'ın bir tarih kenti olduğunu vurgulayan Ertem, özellikle Lefkoşa, Magosa, ve Girne'de çok sayıda tarihi yapı olduğunu ifade etti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2010'dan itibaren Kıbrıs Vakıflar İdaresiyle iş birliği içinde olduğunu, kültürel eğitim ve restorasyon gibi çeşitli alanlarda protokoller ve projeler hayata geçirdiklerini vurguladı.

Ertem, Kıbrıs'ta vakıf konusunda bilincin artırılmasını ve buradaki pek çok tarihi varlığın vakıf eseri olduğunun ortaya konulmasını hedeflediklerini dile getirerek, "Bizim yürüteceğimiz Vakıf Şehir: Lefkoşa çalışması adadaki tarihi eserlerin vakıf olduğuna vurgu yapacak, bir yandan da insanlara bir başka güzergahta, 'Sadece denizine, güneşine gitmeyin aynı zamanda burada bir tarih var, tarihi medeniyet var, onları görün noktasında' farklı bir bakış açısı sunacak." diye konuştu.

Adnan Ertem, 15 Nisan'da Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu’nun katılımıyla Girne kapısından başlayıp 16 tarihi eseri kapsayan ve 8 noktada durulacak vakıf eserleri turu yapılacağını bildirdi.