Kızkalesi'nde turizm sezonu etkinliği

MERSİN - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Abdurrahman Arıcı, ''Son 10 yılda yapılanlar ve turizmin önünün açılması 2023'te 50 milyon turist ve 50 milyar doların üzerinde ekonomik getiri getirecek'' dedi.



Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi beldesinde Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği'nce bir otelde düzenlenen turizm etkinliğine katılan Arıcı, burada yaptığı konuşmada, turizmin Türkiye için büyük bir olgu olduğunu söyledi.



1980'lerde başlayan bu olgunun günümüzde yıllık 31,5 milyon turist ve 23 milyar doların üzerinde gelire ulaştığını ifade eden Arıcı, ''Bu son 10 yılda yapılanlar ve turizmin önünün açılması 2023'te 50 milyon turist ve 50 milyar doların üzerinde ekonomik getiri getirecek. Bu hedefe ulaşmada belediyelere büyük iş düşüyor'' diye konuştu.



Mersin'de de turizmin gelişmesi için çalışmalar yapıldığını anlatan Arıcı, şöyle devam etti:



''Turizmde ulaşım çok önemli. Hükümetimizin Tarsus'ta yapacağı Çukurova Uluslararası Havalimanı faaliyete geçtiğinde turizme büyük katkı sağlayacak. Mersin-Antalya arasında yapımı hızla süren bölünmüş yollar tamamlandığında turizm daha da hareketlenecektir. Tarsus'taki golf alanları ile ilgili projeler çiziliyor. Yakında başlayacak. Akabinde de tesisler hayata geçecek. Tüm bunlar sürerken belirlenen turizmdeki 2023 hedefine ulaşmak için herkese görev düşüyor.''



Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise, hizmetler sektörünün en önemli alanı olan turizmin, sadece kendisiyle ilgili değil, turizm başlığı altındaki 40'ı aşkın sektöre de doğrudan katkı sağlayan bir kavram olduğunu söyledi. Turizmin, son 10 yılda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan ekonomik büyümeye önemli katkılar sağladığına işaret eden Güzeloğlu, Türkiye'nin turizm alanında büyük bir dönüşüm ve değişime imza attığını ifade etti.



Mersin'de başlayan ve başlayacak olan yatırımlara değinen Güzeloğlu, ''Yaşanan gelişmeler ışığında Mersin, kruvaziyer turizminde de önemli mesafeler kat etti. Uluslararası kruvaziyer firmalarının 6 gemisinin uğrayacağı bir liman olarak tur rehberlerinde yer alan Mersin, kruvaziyerle birlikte ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır'' diye konuştu.



AK Parti Mersin Milletvekilimiz Nebi Bozkurt da, Mersin ve yöresinin turizm için Antalya'dan daha fazla potansiyele sahip olduğunu söyledi. Birçok tarihi ve turistik yerlerin değerlendirilemediğine işaret eden Bozkurt, bu konuda gerek arkeoloji bölümü olan üniversitelerin gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışma yaparak bu değerleri gün yüzüne çıkarması gerektiğini kaydetti.



Kızkalesi Belediye Başkanı Necati Kale'nin de konuşma yaptığı etkinlikte öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.



-Kızkalesi'nde plaj voleybolu yapılacak-



Bakan Yardımcısı Arıcı ve Vali Güzeloğlu, beraberinde Akdeniz Oyunları Genel Koordinatörü Taha Aksoy, Kaymakam İbrahim Özefe, AK Parti İl Başkanı Mekin Merter Salt, dernek başkanı Hüseyin Çalışkan ile belediye tarafından iş adamlarının desteğiyle alınan kum temizleme makinesini hizmete sundu.



Arıcı, sahilde yaptığı incelemenin ardından tarihi Kızkalesi'nin Mersin ve Türkiye'nin tanıtımı için önem taşıdığını söyledi. Akdeniz Oyunları'nın kentin ve bölgenin dünyaya açılması açısından önemli bir organizasyon olduğunu ifade eden Arıcı, ''Mersin turizm patlaması yapabilecek bölgemiz. Hükümetimiz yaptığı ve yapacağı yatırımlarla bölgeye önem veriyor. Antalya 11 milyon kişiyi misafir ediyor, Mersin daha fazla kişiyi misafir edecek yapıya kavuşacaktır. Biz de bakanlık olarak buna yardımcı olacağız'' dedi.



Vali Güzeloğlu ise Türkiye ve dünya turizmi adına önemli ve değerli olan tarihi Kızkalesi'nin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı için çalışmalar yapıldığını belirterek, Akdeniz Oyunları çerçevesinde Kızkalesi'nin tanıtımına katkı koymak adına doğal kumsal ve kale manzarasında Plaj Voleybolu yarışmalarının gerçekleştirileceğini kaydetti.



