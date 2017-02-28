KIVANÇ TERZİOĞLU'NDAN ŞİİR KİTABI!  "HİÇBİR ŞEY YAPMAK İSTİYORUM"

İSTANBUL (Önce Vatan Haber Merkezi) - Film-San Vakfı Müdürü & Önce Vatan Gazetesi Kültür Sanat Köşe Yazarı & Sanat Yönetmeni Kıvanç Terzioğlu ilk şiir kitabını yayınladı. Terzioğlu'nun "Hiçbir Şey Yapmak İstiyorum" isimli şiir kitabı, şiir severler tarafından büyük bir ilgi gördü. Avrupa Yakası Yayınları İlgi Kültür Sanat tarafından çıkarılan kitabıyla, Geçtiğimiz günlerde 4.Uluslararası Kitap Fuarı Yeşilköy Cnr Expo'da imza günü düzenledi. İmza gününe katılmaktan çok fazla mutlu olduğunu belirten Terzioğlu’na 27 yıllık eski dostu Filiz Ümit’in sürpriz yaparak katılması duygu dolu anlar yaşattı.
İşte Terzioğlu'nun yayınladığı kitabındaki şiirlerden biri;
Şöyle geçmişe baktığımda Kederlenirim o anda
Sevinç mutluluk başarı işte Hepsi hepsi o zamanda
Zaman sürüp giderken İnsan bir yaş daha büyürken
Anlar zamanın yüceliğini, İşte o zaman varolurum ben
Anlarım kederimi sevincimi senden
Zaman zaman ve yine o zaman
Gül oyna hayatta Sakın bakma ardına
İnsan bir kez daha gelir dünyaya
Dünyada zaman tanınmaz, Zamanla yarışılmaz
Anlarız vaktimizin değerini
O güzelim yitirdiğimiz günleri, Çektiğimiz acıları
İşte sevindiğimiz o zamanı
Önce Vatan Gazetesi