KIVANÇ TERZİOĞLU'NDAN ŞİİR KİTABI!  "HİÇBİR ŞEY YAPMAK İSTİYORUM"

İSTANBUL (Önce Vatan Haber Merkezi) - Film-San Vakfı Müdürü & Önce Vatan Gazetesi Kültür Sanat Köşe Yazarı & Sanat Yönetmeni Kıvanç Terzioğlu ilk şiir kitabını yayınladı. Terzioğlu'nun "Hiçbir Şey Yapmak İstiyorum" isimli şiir kitabı, şiir severler tarafından büyük bir ilgi gördü. Avrupa Yakası Yayınları İlgi Kültür Sanat tarafından çıkarılan kitabıyla, Geçtiğimiz günlerde 4.Uluslararası Kitap Fuarı Yeşilköy Cnr Expo'da imza günü düzenledi. İmza gününe katılmaktan çok fazla mutlu olduğunu belirten Terzioğlu’na 27 yıllık eski dostu Filiz Ümit’in sürpriz yaparak katılması duygu dolu anlar yaşattı.

İşte Terzioğlu'nun yayınladığı kitabındaki şiirlerden biri;

Şöyle geçmişe baktığımda Kederlenirim o anda

Sevinç mutluluk başarı işte Hepsi hepsi o zamanda

Zaman sürüp giderken İnsan bir yaş daha büyürken

Anlar zamanın yüceliğini, İşte o zaman varolurum ben

Anlarım kederimi sevincimi senden

Zaman zaman ve yine o zaman

Gül oyna hayatta Sakın bakma ardına

İnsan bir kez daha gelir dünyaya

Dünyada zaman tanınmaz, Zamanla yarışılmaz

Anlarız vaktimizin değerini

O güzelim yitirdiğimiz günleri, Çektiğimiz acıları

İşte sevindiğimiz o zamanı