KİTÂBİYAT:

Sözlükler, ‘kitâbiyat’ kelimesinin anlamını; ‘Belli bir konuda yazılan kitapları inceleyen ilim dalı.’ Şeklinde veriyorlar. Fransızcada, ‘bibliographie’ kelimesini bizdeki batı hayranları, ‘bibliyografya’ veya ‘literatür’ olarak kullanıyorlar. Kelimenin Türkçedeki tam karşılığı ‘Kitâbiyat’tır. Bu kelime, Arapça kökenli olmakla birlikte, Türkçeleşmiştir hatta Türkleşmiştir.



Türklerde kitâbiyat çalışmaları, 15. yüzyılda başladı. 1454 yılında vefat eden Abdurrahman Muhammed, 100 ayrı ilim hakkında yazılan kitapları anlattığı eser, bu türün ilk örneğidir.



Bir ilim dalı olan kitâbiyat çalışmaları, Cumhuriyet döneminde de devam etti. 1928 yılında Latin Alfabesi kökenli Türk harflerinin kullanılması başlayınca, Maarif Vekâleti 1929 yılında; ‘İstanbul Matbaalarında Yeni Harflerle Basılmş Olan Neşriyat Katalogu’ isimli eseri yayınladı. Böylece millî karakterli Türk kitâbiyatçılığının temeli atılmış oldu. 1933, 1934 ve 1935 yıllarında çalışmalara devam edildi. 1955 yılında Ankara’daki Millî Kütüphâne bünyesinde Bibliyografya Enstitüsü kuruldu. Enstitü çalışmalarına devam edip yeni eserleri hazırlayıp yayınlarken, Kültür Bakanlığı da ‘Türkiye Yazmaları Toplu Katalogu’ isimli çalışmaları yayınlamaktadır.



Önce Vatan Gazetemizin Kültür-Sanat sayfasındaki Kitâbiyat yazıları ilmî çerçevenin tamamen dışında olacaktır. Türkiye’de her yıl yaklaşık 30.000 kitap yayınlandığına dair bilgilere rastlanmakta ise de, bu bilginin sağlıklı olmadığı da ileri sürülüyor. Haftada bir gün yayınlanacak bu köşede, piyasaya çıkan bütün kitaplar hakkında bilgi verilmesi mümkün olmayacaktır. Ancak, kültürümüze olumlu katkıları olan eserlerden ulaşılabilenlerin tanıtılmasına veya hakkında bilgi verilmesine çalışılacak, bu özel kutucuk içerisinde de kitapçılıkla ilgili ilgi çekici bilgiler sunulacaktır.



İyi okumalar…





‘DEĞERLERİMİZ VE TÜRKİYE’







Coğrafya dilimlerini, toprak parçalarını vatan yapmak zordur. Çağımızda vatanı korumak, onu kalkındırmak, üzerinde yaşayan ‘millet’ denilen insanlar topluluğunun bağımsız olarak yaşamasını sağlamak, daha da zorlaşmıştır.



Devlet kurmak, devleti yaşatmak ve güçlü kılmak da öyle.



Devletler; içeride güven ve huzuru sağlamak, dışta caydırıcı ve itibarlı olmak mecburiyetindedirler. Aksi takdirde içeride birliği, dış güçler karşısında bağımsızlıklarını koruyamazlar.



Devletler ya güçlü olacaklar veya zayıf olup diğer devletlerin yönetimi altında girmek mecburiyetinde kalacaklardır. Günümüzde; Emekli Büyükelçi ve Yazar İsmail Berduk Olgaçay’ın ‘Tasmalı Çekirge’ isimli kitabındaki anlatımı ile BÜDBÜKAT formülü geçerlidir.



BÜDBÜKAT, ‘Bir Ülkenin Diğer Bir Ülkenin Kontrolü Altında Tutulması’ ibâresindeki kelimelerin baş harflerinden oluşmuş bir formüldür.



Teknik konularda akademisyen unvanına sâhip bir emekli general olan Prof. Dr. Mustafa Oktay Alnıak, sosyal konular üzerinde çalışmalar yapan, topluma faydalı olmayı, bilgi ve inançlarımızın korunmasını kendisine gaye olarak belirleyen vatansever bir entelektüeldir. Vatanı sevmenin yeterli olmadığının şuuru ile bilgi ve tecrübelerini yeni nesillere aktarmayı görev bilmektedir. Sâde, samîmi, inandırıcı ifâdelerini çarpıcı örneklerle güçlendirerek kaleme aldığı görüşlerini, ‘Değerlerimiz ve Türkiye’ (1) isimli kitapta topladı. Kitap, Yeniyüzyıl Yayınları (2) tarafından okuyucunun istifâdesine sunuldu.



Yazarın ana hedefi; bu yazının giriş bölümünde belirlenen olumsuzluklara işâret etmek, güçlü bir devlet olunabilmesi için yapılması gerekenler konusunda insanlarımızı bilgilendirmektir.



‘Değerlerimiz ve Türkiye’ isimli eser, 26 ana bölümden oluşuyor. 14 bölümün alt bölümleri var. 27. bölüm, 13 adet kitaptan oluşan ‘Kaynakça’dır. Bu çalışmada, ‘İnsan Hakları’ ve ‘2013 yılının Teknolojik Üssü Türkiye’ başlıklı makalelerde kaynakça kullanılmıştır. Diğer makalelerde yazarın düşünceleri samîmi bir söyleşi üslubuyla sunulmuştur.



Ana bölümlerden bâzılarının başlıkları şöyle: *Atatürk ve Bilim, *İnsan Hakları, *Başarının Değerleri, *Türkiye İçin Bir Gelişim Projesi, *Enerji ve İleri Teknolojiler, *Ekonomi ve Özelleştirme Problemleri, *Bir Paşanın Kaleminden İnsan Hakları ve Medya, *Savunma Endüstrisi ve Teknolojik Gelişim Stratejileri, *Türkiye Hakkında Tekno-Politik Görüşler, *2013 Yılının Teknoloji Üssü Türkiye.



Oktay Hoca, Alnıak Paşa; askerî disiplin ile diplomasi nezâketinin ideal karışımını gerçekleştirerek kâmil insan-bilge kişi hüviyetine bürünüyor ve bu hüviyetin sağladığı üstünlüğü ustaca kullanıyor. Kimseyi kırmadan, gücendirmeden Türkiye’nin ve dünyanın gerçeklerini ve gelecekte karşılaşılması muhtemel tehlikeleri dile getiriyor.



Akıl vermek; akıl vereni de akıl verileni de küçük düşürücüdür.



Akıl vereni küçük düşürür: Çünkü verdiği akıl beğenilmez ve uygulanmaz ise, âmiyâne tâbiri ile ‘hariçten gazel okumuş, dinleyici bulamamış veya ciddiye alınmamış’ kişi konumuna mahkûm olur. Akıl verileni küçük düşürür: Çünkü ‘Sen düşünememiştin, ben sana söyleyeyim de uygula’ şeklinde yorumlanabilir.



Kitapta küçük düşürücü unsurların zerresi yok. Okuyanlar sessizce; ‘Hoca doğru söylüyor’ veya ‘Paşa iyi düşünmüş’ Cümlelerini sıkça tekrarlamak durumunda kalıyorlar.



Yazar; belli ki yıllarını boşa harcamamış. İlmin katı prensipleriyle gerçekleştirdiği gözlemlerini, sanatkâr titizliği ve imbikten geçmiş bir nezâketle yazıya aktarmış.



Alnıak Hoca-Paşa, ‘Türk milletinin bu coğrafyadaki hayatını sona erdirmek maksadıyla kurgulanmış olaylardan ders almak gerekir.’ Diyor. Son 100 yıl içendeki Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı olaylarını ve bu olayların aktörleri olan ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan’ın yaptıklarını örnek olarak gösteriyor.



Tarihin tekerrür etmemesi için bu olayların gençlerimize anlatılması gerektiğine ve tarih bilincinden mahrum gençlerle bu vatanın korunamayacağına dikkat çekiyor. Irak’ın durumunu delil olarak gösteriyor.



Değerlerimiz ve Türkiye; geçmişten geleceğe uzanan bir köprüdür. Bu özelliği ile Yahya Kemal Beyatlı’nın, özdeyiş hâline gelen ‘Kökü mâzide olan âtiyim’ sözünü hatırlatıyor.



Yazar; Türkiye’nin bölgesinde 2013 yılının teknoloji üssü olması idealini açıklıyor ve bu idealin gerçekleşmesi hâlinde Avrasya koordinatındaki bölge ülkelerine istikrar ve kalıcı barış sağlayacağını müjdeliyor. Böylece Türkiye BÜDBÜKAT’çıların mengenesinden kurtulacak, kendisi BÜDBÜKAT’çılığa tenezzül etmeyecek, bölgesinde güç olarak örnek alınan, gıpta edilen bir ülke konumuna erişecek.



Şüphesiz 2013 yakın bir zamandır. 3-5 yıl önce yazıldığı tahmin edilen bu cümleyi, dua olarak kabul etmek mümkün olduğu gibi, gerçekleşmesi için elimizi çabuk tutmanın gereğine işâret etmek için revize etmediği de düşünülebilir.



Yazmak zahmetli iştir. Okumak ise zahmetsizdir. Türkiye’nin geleceğinin planlanmasında söz sâhibi olmayı aklından-gönlünden geçirenler; ister seçilmiş, ister tâyin edilmiş kadrolarda bulunsunlar, kendilerine yol haritası olacak, ufuk açacak olan bu eseri mutlaka okumalıdırlar.





(1) DEĞERLERİMİZ VE TÜRKİYE: ISBN: 978-605-5857-14-1 Birinci Basım, Temmuz 2009. Kitap: 13,5 X 21 santim ölçülerinde renkli baskılı karton kapak içerisinde üçüncü hamur kâğıda basılı 240 sayfadır.



(2) YENİYÜZYIL YAYINLARI: İlgi Kültür ve Sanat Yayıncılığının markasıdır.

Çatalçeşme Sokağı Nu: 27/10 Cağaloğlu, İstanbul. Telefon: 0.212-526 39 75 / Belgegeçer: 0.212-526 39 76 www.yeniyuzyilyayinleri.com / www.ilgiyayinevi.com



OKTAY ALNIAK’IN

DİĞER ESERLERİ



TEDÂRİK ZİNCİRİ: Papatya Yayınları

PROJE YÖNETİMİ: Papatya Yayınları







KUŞBAKIŞI





ZENBİL:

Zenbil, içine öteberi konulan, elde taşınmaya mahsus, hasırdan örülmüş, çanta olarak kullanılan bir eşyadır. Kitabın yazarı Ahmet Efe, hayatı bir zembil kabul ediyor ve içerisine, insanları mutlu edecek sayısız nimetler dolduran Rabb’imize hamdediyor. ‘Zenbil’ adını vererek hazırladığı kitaba da okuyucuyu mutlu edecek bilgiler koyup bizlere sunuyor. Zenbil’in içinde; okunmuş kitaplar, ilgi çekici konular, seçilmiş mısralar, atasözleri, deyim ve terimler, kıssalar ve dahi kucak dolusu güller doldurulmuştur. Kitap, Rus şair A. Voznesenski’nin şu cümlesi ile başlıyor: ‘Nazarî olarak müstakbel bilisayarlar, insanın syaptığı her şeyi yapabilecektir. Ancak iki istisna vardır: Dindar olamayacak ve şiir yazamayacaklar.’



BOĞAZİÇİ YAYINLARI. 0.212-520 70 76 yayin.bogazici@gmail.com



TUĞRUL İNANÇER İLE GÖNÜL SOHBETLERİ:

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten ve 20 yıl muhtelif şirketlerde müşâvir avukatlık yaptıktan sonra 1992 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihî Türk Müziği Topluluğu’nda Sanatkâr-Müdür olarak çalışmaya başlayan Tuğrul İnançer, tasavvuf konusunda makaleler yazdı, konferanslar verdi, radyo ve televizyonlarda, tek olarak ve Ahmet Özhan ile birlikte programlar yaptı. Bu kitapta, tasavvuf ile ilgili sohbet tadında 17 adet yazısını sunuyor. Bir gönül mimarı olan İnançer yazılarında hayatın temel açmazlarını gönülle aşmayı tavsiye ediyor.



SUFİ KİTAP: 0.212 – 511 24 24 sufi@sufi.com.tr



BU DOSYAYI KALDIRIYORUM:

Gazi Üniversitesi Türk Dili Ana Bilim Adı Öğretim Görevlisi Yunus Zeyrek, Ahıska Türkleri konusunda, denilebilir ki en bilgili uzman kişidir. Zeyrek ayrıca Kafkasların ve dolayısıyla Kafkasların küçük bir parçası olan Ermenistan’ın tarihini de iyi bilmektedir. Bilgilerini ‘Bu Dosyayı Kaldırıyorum / Ermeni Meselesi’ isimli kitapta okuyucuya sunuyor. 2. baskısı yapılan kitap, içimizdeki Ermeni tezi savunucularını önce telaşa sonra da saldırganlığa yöneltti. Türk yurdunda Taşnak-Ermeni rüzgârı estirme hayâlini kuranların maskelerini indiren ciddi bir kaynak eserdir. Resmî ve özel birçok kuruluş tarafından satın alınarak Ermeniperestlere karşı uyanık bir kütlenin oluşması için ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Ermenilerin ve Ermeniperestlerin oyununu bozmak için her vatansever Türk’ün okuması gereken kitaptır.



BİZİM AHISKA DERGİSİ: 0.312-342 49 12 zeyrek@gazi.edu.tr



KISA KISA / KISA KISA



ÜLKÜCÜNÜN ÇİLESİ: Galip Erdem. Ötüken Neşriyat. 0.212-251 0350

BİZ BİZİ UNUTTUK: İlhan Bardakçı. Türk Edebiyatı Vakfı. 0.212-527 30 52

YAKIN TARİHİN GERÇEKLERİ: İlber Ortaylı. Timaş Yayınları. 0.212-512 40 00

KUTADGU BİLİG’DE KUT VE TÖRE: Sait Başer. İrfan Yayıncılık. 0.221 – 518 38 66



