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Kişi başına yılda ortalama 7 kitap okuyoruz

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Prof. Dr. Kula: ''Türkiye'de nüfusun yüzde 40'ından fazla insan kitap okumaya ihtiyaç duymadığını dile getiriyor. 'Kitap okumuyorum' diyenlerin sayısını hızla azaltmak zorundayız''

Kişi başına yılda ortalama 7 kitap okuyoruz

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Prof. Dr. Kula: ''Türkiye'de nüfusun yüzde 40'ından fazla insan kitap okumaya ihtiyaç duymadığını dile getiriyor. 'Kitap okumuyorum' diyenlerin sayısını hızla azaltmak zorundayız''

09 Mayıs 2012 Çarşamba 15:02
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Kişi başına yılda ortalama 7 kitap okuyoruz

MUĞLA - Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Bilge Kula, Türkiye'de nüfusun yüzde 40'ından fazla insanın kitap okumaya ihtiyaç duymadığını ifade ettiğini ve ''kitap okumuyorum'' diyenlerin sayısını hızla azaltmak zorunda olduklarını söyledi.

Kula, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen ''2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu''nda, kütüphanecilerin halkla ilişkilerini geliştirebilmek, dünya kütüphanelerindeki gelişmeleri takip edebilmelerini sağlamak, kütüphaneciliğin çekiciliğini artırmak ve deneyimlerini karşılıklı olarak paylaşabilmek için düzenlediklerini söyledi. 

Türkiye'deki bin 118 kütüphanede toplam 311 kütüphanecinin görev yaptığını ifade eden Kula, Türkiye'deki kütüphaneci sayısının dünya ortalamasının çok altında olduğunu kaydetti.

Kütüphanecilik eğitimi almış personel sayısını artırmak zorunda olduklarını vurgulayan Kula, ''Dünya ortalamasına yaklaşabilmek için bugünkü sayının en az 4 katına çıkmak zorundayız. Dünya ortalamasını yakalayamayız ama, en azından  yaklaşabiliriz. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nde 3 bin personel var. Bunların sadece 311'i bilgi belge yönetimi bölümünde öğrenim görmüş'' dedi.

Kütüphane hizmetini artırabilmek, niteliğini yükseltebilmek için taze kana ihtiyaçları olduğunu dile getiren Kula, konuyu Bakanlık yetkilileriyle görüştüklerini, bu yıl ciddi bir personel artışı sağlayacaklarını kaydetti.

-''Kişi başına yılda ortalama 7 kitap okuyoruz''-

Türkiye'de kütüphanelere duyulan ilgiyi artırmak için önemli br girişim gerçekleştirdiklerine işaret eden Prof. Kula, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Türkiye'de kişi başına yılda ortalama 7 kitap okunuyor. Bu çok düşük bir rakam değil, ama çok yüksek bir rakam da değil. Ama bazı olumsuz rakamlar da var. Yaptığımız araştırmalara göre Türkiye'de nüfusun yüzde 40'ından fazla insan kitap okumaya ihtiyaç duymadığını dile getiriyor. Hiç kitap okumadığını söylüyor. Dolayısıyla kitap okuyanların fazla kitap okuyarak bu rakamı yükselttiğini gösteriyor. Biz 'kitap okumuyorum' diyenlerin sayısını hızla azaltmak zorundayız.''

Prof. Dr. Onur Bilge Kula, kitap okuma alışkanlığının artırılması için kütüphanelerin çekici duruma getirilmesi, kütüphanelerdeki kültür sanat etkinliklerinin çevreyle bütünleşmek için sıkça düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Kütüphanelerde kitap çeşidini artırdıklarını bildiren Kula, ''Kütüphanelerimize her türlü okuma ihtiyacına karşılık verecek yaklaşık 3 bin 850 çeşit kitap, yaklaşık 300 dergi, süreli yayın alıyoruz. Herkes kendisine uygun kitabı ve dergiyi kütüphanelerimizde bulabilir. Ama bunun için kütüphaneye uğraması gerekiyor'' diye konuştu.

Sempozyumun açılışına Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödekmerdan, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ve kütüphaneciler katıldı.

12 Mayıs'ta sona erecek sempozyumda Türkiye, Fransa ve Almanya'dan akademisyenler sunum gerçekleştirecek.

AA

Son Güncelleme: 09.05.2012 07:03
Anahtar Kelimeler:
2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu
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