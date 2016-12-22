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TRT TV Filmleri Projesi

" kapsamında çekilen 33 filmden biri olan ve mülteci sorununa değinen "

Kırıntılar

", "TRT Ev Sineması" kuşağında, yarın seyirciyle buluşacak.

Filmin yönetmenliğini üstlenen Miraç Kazancı, "Kırıntılar" filmiyle, bütün dünyada yaşanan mülteci dramına dikkat çekmek istediklerini söyledi.

"Onların yaşadığı bir dramdır ve biz buna sessiz kalamayız"

Kazancı, hikayeyi bir gazeteci ve kendini mültecilere adamış bir doktor üzerinden anlattıklarını belirterek, "İskenderun, göçün başladığı ilk zamanlarda mültecilerin yoğun olduğu yerlerdendi. Bunun üzerinden dünyanın mültecilere bakışını aktarmaya çalıştık. İnsanların mültecilere olan davranışlarını irdeliyoruz. Bütün mültecilerin teröristmiş gibi gösterilmeye çalışıldığı, yanlı ve yanlış haberler yapıldı. Onların yaşadığı bir dramdır ve biz buna sessiz kalamayız." diye konuştu.

Mültecilerin doğru anlatılması gerektiğine dikkati çeken kazancı, yaklaşık 5 ayda tamamladıkları "Kırıntılar" filminin, bu konuda bir farkındalık oluşturacağını kaydetti.

"Mülteciler terörist, hırsız ya da gaspçı değil"

Kazancı, insan öncelikli bir yaşam sürülmesi gerektiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birtakım insanlar tarafından mülteci erkeklere ağır ama ucuz işçilikler reva görülürken, kadınlarına da zorla fuhuş yaptırılıyor. Kamuoyunu, bu durumun keyfi olduğuna ikna etmeye çalışan, bu konuda algı yönetimi yapan bir güruh da var. Onların mağduriyetlerini gölgede bırakacak bu tip eylemlerin bir an önce son bulması gerekiyor. Bu da onları tanımakla ve tanıtmakla mümkün. Mülteciler terörist, hırsız ya da gaspçı değil. Biz bu algının ortadan kalkmasını istiyoruz. İşte film de tam bu konuda bir dert anlatıyor."

AA