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Kimse endişe etmesin

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, şehir tiyatrolarının özelleştirilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Kimse endişe etmesin

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, şehir tiyatrolarının özelleştirilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

04 Mayıs 2012 Cuma 09:28
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Kimse endişe etmesin
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Opera Sahnesi'ndeki 4. Murat balesinin dünya prömiyeri öncesi gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.  Bir gazetecinin, ''Sayın Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu'nun ardından tiyatroların özelleştirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Bu konuda ne söyleyeceksiniz?'' sorusu üzerine Günay, ''Bakanlar Kurulumuzda çoğunlukla hem şehir tiyatrolarına hem de devlet tiyatrolarına belli bir yapı verilmesi ve bu yapı çerçevesinde sanatçıların daha çok özgürleştirilmesi hem de sanatın daha çok yaygınlaştırılması konusunda yeni bir model aranması ve bunun da çok gecikmeden bulunması görüşü oluştu'' diye konuştu.  Bu çerçevede dünya uygulamalarını incelediklerini belirten Günay, ''Zaten bir süreden bu yana kamu kaynaklarını daha verimli kullanmak konusunda 'memur sanatçı' statüsünün ötesinde sözleşmeli ya da sanat projelerine destek vermek konusunda bir arayış eskiden beri vardı. Bu konuda ön çalışmalar da var ama şu anda nihai, olgunlaşmış bir model yok'' ifadesini kullandı.  Günay, kimsenin endişe etmemesi gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:  ''Sonuçta anayasanın sanatın ve sanatçının korunması konusunda direktifi var. Yasaların vermiş olduğu bazı kazanımlar var. Bunları ortadan kaldırmak konusunda herhangi bir girişim de olmaz, herhangi bir sonuç da olmaz, bir model de oluşmaz. Bu çerçevede, yani anayasanın koymuş olduğu temel prensip, yasaların çizmiş olduğu sınırlar çerçevesinde, kimsenin kazanılmış hakkını yok etmeden, kimsenin sanat yapma konusunda özgürlüğüne bir kısıtlama getirmeksizin, bir kez daha altını çiziyorum, daha özgür bir tiyatro ortamı nasıl yaratılabilir ve bütünüyle hem tiyatro hem sanatın öbür dalları nasıl daha yaygın hale getirilebilir konusunda bir çalışma yapacağız. Bunu Bakanlar Kurulu'nda paylaşacağız. Önümüzde yoğun bir çalışma süreci var.''
Yaklaşımımı sanırım herkes biliyor Ertuğrul Günay, bir gazetecinin, ''Özelleştirme konusu bir tedirginlik yarattı. Bu konudaki görüşünüz nedir?'' sorusuna, şu yanıtı verdi: ''Bu özelleştirmenin nasıl bir model içinde olacağı önemli. İki noktanın altını çok çiziyorum. Sanatçı özgürleşecek ve sanat Türkiye'de yaygınlaşacaksa, böyle bir model bulabilirsek sanıyorum hepimiz ittifak ederiz ama sanatı geriletecek olan, sanatçıyı baskı altına alacak olan, Türkiye'de sanatın yaygınlaşmasını engelleyecek olan hiçbir tasarrufumuz olmaz. Bu konuda herkesin rahat olmasını temenni ederim. En azından benim yaklaşımımı sanırım herkes biliyor, şu ana kadar ki.''
Bir keşmekeş yaratılsın diye uğraşıyorlar Bir gazetecinin, ''Sayın Başbakanın kızından kaynaklanan, Genç Osman oyununda yaşanan olaydan dolayı...'' sözleri üzerine Bakan Günay, şunları kaydetti:  ''Hiç böyle bir sorun olmadı. Olsaydı, üzerinden 1 sene geçti, o zaman olurdu. Sanatı daha çok yaygınlaştıracak olan, kaynakları daha çok verimli kullanmayı sağlayacak olan, sanatçıyı daha özgürleştirecek olan bir model sadece bizim tarafımızdan değil, tiyatro dünyasının önde gelen, dünyaca tanınmış temsilcileri tarafından da söyleniyor. Bu modelin kendisini biraz daha evrimleştirmesi gerekiyor. Bir ricam var, şehir tiyatrosunda ve devlet tiyatrosunda olmayan bazı arkadaşlarımız, bu kurumun dışındaki arkadaşlarımız biraz yangına körükle gidip, tartışmaya benzin döküyor zaman zaman. Kimse bunu yapmasın.''  Bakan Günay, ''Hazırlayacağınız çalışma içerisinde opera da var mı?'' yönündeki soruyu, şu anda tiyatro dışında bir tartışmanın olmadığını söyleyerek yanıtladı.

Son Güncelleme: 04.05.2012 01:29
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