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Kidman'a Çanakkale'den davet

Hollywood sinemasının Oscar ödüllü ünlü oyuncusu Nicole Kidman'ın, Türk turizminin tanıtımı amacıyla yaptığı açıklamalarda ön plana çıkardığı Gelibolu vurgusu, Çanakkale'de ve tarihi yarımadada karşılık buldu.

Kidman'a Çanakkale'den davet

Hollywood sinemasının Oscar ödüllü ünlü oyuncusu Nicole Kidman'ın, Türk turizminin tanıtımı amacıyla yaptığı açıklamalarda ön plana çıkardığı Gelibolu vurgusu, Çanakkale'de ve tarihi yarımadada karşılık buldu.

09 Mart 2017 Perşembe 11:45
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Kidman'a Çanakkale'den davet

Hollywood sinemasının Oscar ödüllü ünlü oyuncusu Nicole Kidman'ın, Türk turizminin tanıtımı amacıyla yaptığı açıklamalarda ön plana çıkardığı Gelibolu vurgusu, Çanakkale'de ve tarihi yarımadada karşılık buldu.

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerden, "Türkiye'de nerede tatil yapmak istersiniz?" sorusuna Kidman'ın, "Ortak bir tarihi paylaşıyoruz, o yüzden ben en çok Gelibolu'yu görmek istiyorum" yanıtını verdiğini öğrendiklerini söyledi.

Gelibolu'nun değerinin gün geçtikçe arttığını ifade eden Özacar, şöyle konuştu:

"Tarihteki ağırlığı bir kez daha ortaya çıkıyor. Kidman'ın ortak tarih vurgusu önemli. Bu çok güzel gurur verici bir değerlendirme. Bizler o bölgede yaşanan acıları ama daha sonrasında oluşan dostlukları asla unutmuyoruz. Diliyoruz ki orada gelişen dostluk anlayışı tüm dünyaya yayılsın. Bu konuda kim biraz elini uzatırsa biz bunu bir gurur vesilesi olarak görürüz. Nicole Kidman'ı Gelibolu'da görmekten çok büyük mutluluk duyarız. İnşallah en kısa sürede resmi davet mektubu göndereceğiz."

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale-Körfez Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Genel Sekreteri ve Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çelik ise ünlü oyuncu Kidman'ın açıklamalarının Türk turizmine katkı sağlayacağını belirtti.

"Bir haykırıştır"

Kidman'ın "Gelibolu'yu görmek istiyorum" açıklamasının önemli olduğuna işaret eden Çelik, şöyle devam etti:

"Çanakkale'nin kıymetini, geçmişini, tarihini yurt dışında yaşayanlar, Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar, İngilizler ve Avrupalı vatandaşlar en az bizim kadar biliyorlar. Nicole Kidman'ın böyle bir açıklamada bulunması bizi böyle bir dönemde inanılmaz mutlu etti. Türkiye aleyhinde istenildiği kadar yurt dışında kara propagandalar yapılsın, bu açıklama aslında bunlara bir haykırıştır, bir sestir. Kidman, aslen Avustralyalı. Bizlerin Avustralya halkıyla 1915'ten kalma ortak bir tarihimiz var. Avustralya halkıyla böyle bir geçmişe sahibiz. İstanbul yerine Çanakkale'ye Gelibolu'ya gitmek isterim diye ifade etmiş. Kendilerini biz de Çanakkaleliler olarak, Çanakkaleli turizmciler olarak Çanakkale'ye davet ediyoruz."

Çelik, Nicole Kidman gibi bir ismin Çanakkale'ye gelmesinin, kentin tanıtımına büyük fayda sağlayacağını vurgulayarak, "Geçmişte Bo Derek, Çanakkale'yi ziyaret etmişti ve Çanakkale Boğazı'nda yüzmüştü. Bu ziyaret Çanakkale'nin tanınırlığını artırmıştı. Kidman da bu güzel tarihi şehri mutlaka gelip görmeli." diye konuştu.

Çelik, ÇTSO'da konuyu gündeme getireceklerini, Valilik ve Belediye ile konuyu görüşüp Kidman'ı resmi olarak Çanakkale'ye davet edeceklerini sözlerine ekledi.

Nicole Kidman'ı en kısa sürede Çanakkale'de görmek istediklerini belirten Çelik, "İsterse Truva Antik Kenti'nden Gelibolu Yarımadası'na kadar pedal çevirebilir, bisiklete binebilir. İsterse Gelibolu Yarımadası'ndaki Gelibolu Maratonu'na katılıp koşabilir. İsterse Assos ve Truva antik kentlerimizi ziyaret edebilir. Dolayısıyla bizim burada o kadar çok büyük bir zenginliğimiz var ki saymakla bitiremeyiz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
HollywoodOscarNicole Kidmançanakkale
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