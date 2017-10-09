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Kemal Sabah’tan en güçlü farzet

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

Kemal Sabah’tan en güçlü farzet

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

09 Ekim 2017 Pazartesi 13:17
135 Okunma
Kemal Sabah’tan en güçlü farzet

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

Güçlü yorumuyla adından sıkça söz ettiren Kemal Sabah, söz ve müziği Niran Ünsal ile Seda Akay’a ait ‘Farzet’ şarkısına bambaşka bir yorum getiriyor. 

Farzet adlı cover single çalışmasını yakında bitireceğinin müjdesini veren Kemal Sabah, oldukça iddalı… Aranjesini Doğu Kılıç’ın yaptığı eser, daha önce biröok ünlü isim tarafından seslendirildi. Kemal Sabah bunu risk olarak görüp görmediği hakkında ise şunları söyledi. 

‘Yıllardır sahne yapıyorum yorumculuk ayrı bir şey, Farzet eserini bir de Kemal Sabah yorumuyla dinleyicilerime ulaştırmak istedim. En güçlü Farzet yorumu benden gelecek ’dedi. Güçlü sesiyle ve yorumuyla dikkatleri üzerine toplayan Kemal Sabah, Toygar Işıklı ve Murat Evgin’e olan benzerliğiyle de ilgi çekiyor…

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Anahtar Kelimeler:
Kemal SabahNiran ÜnsalSeda AkayFarzetDoğu KılıçCover Single
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