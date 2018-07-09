Kemal Başar'ın şarkıları dijital platformlarda

İSTANBUL / DİLEK KÖROĞLU

Kemal Başar'ın çoğunun sözü ve müziği kendine ait olan "Sevgilime", "Kapılar", "Gibi" ve "Sen" adlı şarkıları Kalan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sanatçının "Sevgilime" adlı şarkısına ünlü pop sanatçısı Özgün vokaliyle destek verdi. İlk video klip ise "Gibi" şarkısına, Dada Salon Kabarett'de çekildi. Video klibin yönetmeni Okan Bayülgen.



Sanatçının 10 parçadan oluşan "Kemal'in Şarkıları" adlı albümü için Kalan Müzik Stüdyolarındaki çalışmaları sürüyor. Eylülde çıkacak olan albümde Kemal Başar'a piyano, gitar, bas, keman, viyolonsel ve ritmde değerli müzisyenler eşlik ediyor. Eylül ayından itibaren yurtiçinde ve dışında yoğun bir konser programına başlayacak olan Kemal Başar, "17 yaşından beri gitarımla 40'a yakın parça ürettim, ama günyüzüne çıkarmadım. Her işi ciddi yapmak, odaklanmak, zaman ayırmak gerekir. Tiyatroda belli bir yeri aldıktan sonra sıra müziğe geldi. Kendimi müzikle de ifade etmek istiyorum. Her şey ekip işi, ne tiyatroda ne müzikte tek başınıza var olabilirsiniz. Güçlü bir ekiple ve elektronik tınıları olmayan akustik müzikle dinleyiciye en azından belli bir kalite ve içtenlik sunabileceğimize inanıyorum" dedi.