"Kazı çalışmalarının yerli arkeologlar tarafından yapılmasını istiyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazı ve restorasyon çalışmalarının yüzde 100 yerli olarak yapıldığını belirterek, "Biz mümkünse Türkiye genelindeki tüm kazı çalışmalarının zaman içerisinde yerli arkeologlar ve akademisyenler tarafından yapılmasını istiyoruz." dedi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ni ziyaret eden Ersoy, buradaki dünyanın ilk ticaret borsası, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı ve antik stadyumda incelemelerde bulundu.

Ersoy, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Elif Özer'den antik kentteki bulgular ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Ersoy, antik kentteki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen Aizanoi Antik Kenti'nin Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından olduğunu vurguladı.

Ersoy, bakanlık olarak antik kentte yürütülen çalışmalara destek vermeyi sürdüreceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazı ve restorasyon çalışmaları bakanlığımız tarafından verilen izinle yüzde 100 yerli olarak Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yapılmaktadır. Daha önce buradaki çalışmalar yabancılar tarafından yapılıyordu. Fakat şimdi Türk arkeologlar ve akademisyenler tarafından yürütülüyor. Bu açıdan bu durum bizim için çok önemli. Biz mümkünse Türkiye genelindeki tüm kazı çalışmalarının zaman içerisinde yerli arkeologlar ve akademisyenler tarafından yapılmasını istiyoruz. O yüzden buradaki projeye olan desteğimizi artırmak istiyoruz."

Antik kentte kazı çalışması yapan öğrencilerin gönüllü ve istekli olduklarını gördüğünü dile getiren Ersoy, bu atmosferin ve ortamın korunması durumunda daha hızlı gelişmeler olabileceğini aktardı.

Ersoy, kazılarda yüzde 100 yerli imkanlarla çalışılması durumunda maliyetlerin daha düşük olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu bölgeye olan desteğimizi devam ettireceğiz. Bundan sonra belli bir aşamada bu bölgeye tanıtım desteği de vereceğiz. Belli gruplar için destinasyon olmasını istiyoruz. Çünkü bu tarz kazılar ve turizm tabana yayıldığı zaman yeraltı da para kazandırdığı zaman sürdürülebilir oluyor. Kazan kazan şeklinde burada bölge insanı kazanacak. Çünkü kazı esnasında en çok zahmeti bölge insanı çekiyor. Ama sonuçta da kazanan onlar olacak. Hepsinin sonunda da Türkiye kazanacak diye düşünüyorum."