'Kayıp Şehir Pteria' gün yüzüne çıkarılıyor

ABD'li arkeolog Dr. Scott Branting başkanlığındaki 45 kişilik kazı ekibi, yapılan çalışmalarda önemli bulgulara rastladı.

Dr. Scott Branting, yaptığı açıklamada, Şahmuratlı-Kerkenes Harabeleri'nde 22 yıldır kazı çalışmalarında yer aldığını, kazı yapılan alanların sırlarla dolu olduğunu belirtti.

Kerkenes'te M.Ö. 600 yıllarında bir medeniyetin yaşadığını söylemenin mümkün olduğunu aktaran Branting, bölgede yapılan kazı çalışmalarının çok uzun yıllar alabileceğini söyledi.

"Demirçağı’na ait birtakım objeler ve buluntular elde ettik"

Kazı ekibi başkan yardımcısı Koç Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Yasemin Özarslan da 15 Mayıs'ta başladıkları kazıların tamamlandığını ifade ederek, "Bu yıl Kerkenes Demirçağı kentinin kuzey kesiminde bir yapı adasında kazı çalışmaları yaptık. Bu yapı adası kentteki 757 yapı adasından sadece bir tanesidir. Kazı çalışmalarına farklı illerden ve farklı üniversitelerden gelen 30 kişilik araştırmacı ve öğrenci grubu katıldı. Ayrıca, Şahmuratlı köyünden de 15 kişilik bir ekip bizlere yardım etti." dedi.

Bu yıl yapılan kazı çalışmalarında önemli bulgular elde ettiklerine dikkat çeken Özarslan, şunları kaydetti:

"Kentin kuzey kesimindeki birtakım binaları ve açık alanları kazıyoruz. Şu anda sütunlu bir binanın kazı çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. Bu sütunlu binanın çevresinde farklı bina grupları, yapı grupları ve bunların aralarındaki sokakları, açık alanları kazdık. Özellikle taşla döşenmiş caddeler ve sokaklara rastladık. Bunların büyük bir kısmını açmış bulunuyoruz. Bu binalar ve odalar içerisinde her zaman olduğu gibi Demirçağı’na, yani M.Ö. 7. yüzyıl sonlarına ait birtakım objeler ve buluntu grupları elde ettik."