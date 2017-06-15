Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
98804
ALTIN
141.928
DOLAR
3.5170
STERLIN
4.4904
EURO
3.9220
Murat Fırat: “Röportaj yapmak enerji veriyor”
Murat Fırat: “Röportaj yapmak enerji...
YHT seferleri artırılacak
YHT seferleri artırılacak
Ekşi limondan tatlı gelir
Ekşi limondan tatlı gelir
Yazarlık öğrendiklerini paylaşma yeteneğidir
Yazarlık öğrendiklerini paylaşma yeteneğidir
'Yeni müfredat'
'Yeni müfredat'

Kayıp filmlerinin özlemiyle yaşıyor

Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan oyunculardan İzzet Günay, oynadığı 119 sinema filminden sadece 35'inin hayatta olduğunu belirterek, "Gerisini, Türk halkı bir daha göremeyecek, ben de göremeyeceğim." dedi.

Kayıp filmlerinin özlemiyle yaşıyor

Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan oyunculardan İzzet Günay, oynadığı 119 sinema filminden sadece 35'inin hayatta olduğunu belirterek, "Gerisini, Türk halkı bir daha göremeyecek, ben de göremeyeceğim." dedi.

15 Haziran 2017 Perşembe 16:02
16 Okunma
Kayıp filmlerinin özlemiyle yaşıyor

"Vesikalı Yarim", "Hayat mı Bu", "Renkli Dünya", "Ağaçlar Ayakta Ölür" başta olmak üzere çok sayıda sinema filminde rol alan İzzet Günay, yaptığı açıklamada, gençlerle olmanın insana enerji verdiğini ve bunun için sık sık gençlerle buluştuğunu söyledi.

Sinema alanında denemeleri olan gençlerden umutlu olduklarını anlatan Günay, "Sinemaya el veren gençlerden daha da umutluyuz. Sinema büyük emek isteyen çok zor bir sanat dalı. Onun için gençlerimiz sinemadan elini hemen çekmesinler. Bu bir geçici moda halinde kalmasın. Çünkü sinema kalıcı bir meslek." diye konuştu.

Yeni filmlerde oynamak için beklentisinin olmadığını ancak sürekli yaşlı rolleri geldiğini dile getiren Günay, roller içine sinmediği zaman da oynamadığını vurguladı. Hem kendisine hem de seyirciye karşı sorumluluğu olduğuna değinen Günay, "Ayıp olmasın, iyi bir rol olsun istiyoruz. Bu yaştaki oyuncuların çoğu rol beklemiyor açıkçası, çok beklerseniz eliniz böğrünüzde kalır. Onun için arada bir teklif geliyor ama istediğimiz projeler değil. Biz oyuncuyuz, sinemacıyız, sinemanın olduğu yerde hep varız, var olmak istiyoruz." dedi.

Usta oyuncu Günay, her devrin bir sineması olduğuna dikkati çekerek, Yeşilçam sinemasını kendi kuşağının yaptığını ve eskiye her zaman bir özlem olduğunu anlattı.

"Senaryo olmadan filme başlanırdı"

Sinemadan çok şey öğrendiklerinin altını çizen Günay, şöyle devam etti:

"Biz Yeşilçam sinemasını yapmasaydık, bugün bu sinemayı yapamayacaklardı. Bizim yaptığımız sinemayı yapmak zorunda kalacaklardı. O döneme biz rastgeldik, kısmet oymuş. Bugün imreniyorum sanatçılara çünkü onların bir seçme hakkı var. Senaryo çalışmalarına katılıyorlar, rolleri çalışıyorlar. Bizim sinemamızda senaryo olmadan filme başlanırdı. Keşmekeş içinde çalışıldı. Sabun köpüğü hikayeler çekildi. Çok iyi filmlerimiz var. Bütün senaryolar özenle yapılsaydı, yazılsaydı veya her yönetmen özenli olsaydı bütün filmlerimiz iyi olabilirdi."

"119 sinema filminde oynadım ama sadece 35'i hayatta"

İçine sinmeyen filmler de yaptıklarını ifade eden Günay, bugün sadece 35 filminin hayatta olduğunu, diğer filmlerinin ise eritildiğini söyledi.

Günay, "119 sinema filminde oynadım ama sadece 35'i hayatta filmlerimin. Gerisini ben de bilmiyorum. Bende de yok, televizyonda oynayanlar var sadece. Gerisini Türk halkı bir daha göremeyecek, ben de göremeyeceğim. Çünkü filmlerin negatifleri gümüş olduğu için eritmişler, maalesef. O yüzden Türk sinemasında büyük bir kayıp var. Keşke onları tekrar görme fırsatımız olsaydı." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Vesikalı YarimAğaçlar Ayakta Ölürİzzet Günay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Türk sanatçıları dünya sanatçılarıyla buluşturuyoruz'
'Türk sanatçıları dünya sanatçılarıyla buluşturuyoruz'
Akşam Güneşi'ni bir de Hakan'dan dinleyin!
Akşam Güneşi'ni bir de Hakan'dan dinleyin!
Hatay Arkeoloji Müzesi 'en büyük' olma yolunda
Hatay Arkeoloji Müzesi 'en büyük' olma yolunda
Santa Fe
Santa Fe
5 bin yıllık gelenek canlanıyor
5 bin yıllık gelenek canlanıyor
Tarkan'ın yeni albümü 15 Haziran'da çıkacak
Tarkan'ın yeni albümü 15 Haziran'da çıkacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ