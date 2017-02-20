Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Orta şiddetli yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88695
ALTIN
144.326
DOLAR
3.6300
STERLIN
4.5277
EURO
3.8570
Uranyen Astroloji yolculuğuna Sevilay Eriçdem ile çıkıyoruz
Uranyen Astroloji yolculuğuna Sevilay Eriçdem...
"Bu çirkin saldırıyı kınıyorum"
"Bu çirkin saldırıyı kınıyorum"
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları arttı
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları arttı
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar
Osmanlıspor'dan beş gollü galibiyet
Osmanlıspor'dan beş gollü galibiyet

Karlar altındaki Eshab-ı Kehf büyülüyor

Kahramanmaraş'taki Eshab-ı Kehf Külliyesi, kültürel ve manevi mirasının yanında karlar altındaki tabloları aratmayan görüntüsüyle de ziyaretçilerini bekliyor.

Karlar altındaki Eshab-ı Kehf büyülüyor

Kahramanmaraş'taki Eshab-ı Kehf Külliyesi, kültürel ve manevi mirasının yanında karlar altındaki tabloları aratmayan görüntüsüyle de ziyaretçilerini bekliyor.

20 Şubat 2017 Pazartesi 14:48
11 Okunma

Türkiye'deki inanç merkezleri arasında yer alan Kahramanmaraş'taki Eshab-ı Kehf Külliyesi, kültürel ve manevi mirasının yanında karlar altındaki tabloları aratmayan görüntüsüyle de ziyaretçilerini bekliyor.

Roma döneminde Hristiyanlığı kabul ettikleri için putperestlerin zulmünden kaçan 7 gencin köpekleri Kıtmir ile sığındığı ve yüzlerce yıl burada uyudukları mekan olarak bilinen, Milattan sonra 466 yılında yapılan mescidiyle en eski ziyaretgahlardan olan Eshab-ı Kehf Külliyesi, geçmişten günümüze kadar gösterilen önem ve yatırımlarla tarihi günümüze taşıyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne önceki yıl alınan külliye, artan ilgi sayesinde her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesi'ne alınması için çabaların sürdüğü külliye, kış mevsiminde karlar altındaki görüntüsüyle de dikkati çekiyor.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli inanç merkezleri arasında yer alan Eshab-ı Kehf'in, ilahi hikayesiyle de asırlardır dikkat çektiğini söyledi.

Eshab-ı Kehf'in yaklaşık bin 600 yıllık bir mabet olduğunu anımsatan Güven, "Tarihi bir önemi var. Süreç içerisinde Doğu Roma, Anadolu Selçuklu, Dulkadiroğlu Beyliği, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet döneminde önem verilmiş, yatırımlar yapılmış. İkincisi de buranın manevi mirasımız olmasıdır. Burası hem İslam dini hem de Hristiyanlık açısından çok önemli." dedi.

"Kalıcı liste için hazırlık yapıyoruz"

Vatandaşların burayı hem kültürel hem de manevi miras anlamında iyi değerlendirip anlaması gerektiğini dile getiren Güven, şunları kaydetti:

"UNESCO Kültür ve Tabiat Varlıkları listesine girmesi için bir çalışma yaptık. Geçici listeye alındık. Tabii bunun Eshab-ı Kehf Külliyesine olan ziyaretçi sayısını oldukça artırdığını söyleyebilirim. Özellikle Türkiye'den ve yabancı misafirlerimizde de bir artış meydana geldi. Bu sene de yine hazırlıklarımızı kalıcı liste için yapıyoruz. Bu noktada siyasilerimize çok güveniyoruz. Başbakan Yardımcımız Veysi Kaynak Bey ve eski Kültür ve Turizm Bakanımız Mahir Ünal Bey bu konuya gerekli önemi veriyorlar."

Güven, amaçlarının, manevi mirasın Türkiye ve İslam coğrafyası tarafından tanınması, kıssanın özünün insanlar tarafından anlaşılarak, birlik ve beraberliğe, kardeşliğe, tek Allah inancına katkı sağlaması olduğunu kaydetti.

Yerli ve yabancıları turizmcileri Eshab-ı Kehf'in maneviyatını hissetmeye davet eden Güven, karlara bürünen tarihi ve manevi mirasın görsel şölen oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 20.02.2017 14:54
Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşEshab-ı Kehf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Kaderimin Ayak İzleri”
“Kaderimin Ayak İzleri”
'Tarihin sessiz dili' damgaların izinde 30 yıl
'Tarihin sessiz dili' damgaların izinde 30 yıl
Doğanın tüm renkleri Yörük giysilerinde yaşıyor
Doğanın tüm renkleri Yörük giysilerinde yaşıyor
Sarıkamış Harekatı'nı anlatacak müze şaşırtacak
Sarıkamış Harekatı'nı anlatacak müze şaşırtacak
"Filmlerimle babamın yüzünü temizliyorum"
"Filmlerimle babamın yüzünü temizliyorum"
Güzellik, Sağlık, Eğitim ve Kültür Akademisi Okşan's...
Güzellik, Sağlık, Eğitim ve Kültür Akademisi Okşan's...
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ