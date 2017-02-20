Karlar altındaki Eshab-ı Kehf büyülüyor

Türkiye'deki inanç merkezleri arasında yer alan Kahramanmaraş'taki Eshab-ı Kehf Külliyesi, kültürel ve manevi mirasının yanında karlar altındaki tabloları aratmayan görüntüsüyle de ziyaretçilerini bekliyor.

Roma döneminde Hristiyanlığı kabul ettikleri için putperestlerin zulmünden kaçan 7 gencin köpekleri Kıtmir ile sığındığı ve yüzlerce yıl burada uyudukları mekan olarak bilinen, Milattan sonra 466 yılında yapılan mescidiyle en eski ziyaretgahlardan olan Eshab-ı Kehf Külliyesi, geçmişten günümüze kadar gösterilen önem ve yatırımlarla tarihi günümüze taşıyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne önceki yıl alınan külliye, artan ilgi sayesinde her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesi'ne alınması için çabaların sürdüğü külliye, kış mevsiminde karlar altındaki görüntüsüyle de dikkati çekiyor.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli inanç merkezleri arasında yer alan Eshab-ı Kehf'in, ilahi hikayesiyle de asırlardır dikkat çektiğini söyledi.

Eshab-ı Kehf'in yaklaşık bin 600 yıllık bir mabet olduğunu anımsatan Güven, "Tarihi bir önemi var. Süreç içerisinde Doğu Roma, Anadolu Selçuklu, Dulkadiroğlu Beyliği, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet döneminde önem verilmiş, yatırımlar yapılmış. İkincisi de buranın manevi mirasımız olmasıdır. Burası hem İslam dini hem de Hristiyanlık açısından çok önemli." dedi.

"Kalıcı liste için hazırlık yapıyoruz"

Vatandaşların burayı hem kültürel hem de manevi miras anlamında iyi değerlendirip anlaması gerektiğini dile getiren Güven, şunları kaydetti:

"UNESCO Kültür ve Tabiat Varlıkları listesine girmesi için bir çalışma yaptık. Geçici listeye alındık. Tabii bunun Eshab-ı Kehf Külliyesine olan ziyaretçi sayısını oldukça artırdığını söyleyebilirim. Özellikle Türkiye'den ve yabancı misafirlerimizde de bir artış meydana geldi. Bu sene de yine hazırlıklarımızı kalıcı liste için yapıyoruz. Bu noktada siyasilerimize çok güveniyoruz. Başbakan Yardımcımız Veysi Kaynak Bey ve eski Kültür ve Turizm Bakanımız Mahir Ünal Bey bu konuya gerekli önemi veriyorlar."

Güven, amaçlarının, manevi mirasın Türkiye ve İslam coğrafyası tarafından tanınması, kıssanın özünün insanlar tarafından anlaşılarak, birlik ve beraberliğe, kardeşliğe, tek Allah inancına katkı sağlaması olduğunu kaydetti.

Yerli ve yabancıları turizmcileri Eshab-ı Kehf'in maneviyatını hissetmeye davet eden Güven, karlara bürünen tarihi ve manevi mirasın görsel şölen oluşturduğunu da sözlerine ekledi.