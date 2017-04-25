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Karikatürist Turhan'ın sergisi Hartum'da açıldı

Karikatürist ve illüstratör Osman Turhan'ın "Sükût çizginin mürekkebidir" adlı sergisi, Sudan'ın başkenti Hartum'da açıldı.

Karikatürist Turhan'ın sergisi Hartum'da açıldı

Karikatürist ve illüstratör Osman Turhan'ın "Sükût çizginin mürekkebidir" adlı sergisi, Sudan'ın başkenti Hartum'da açıldı.

25 Nisan 2017 Salı 13:53
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Karikatürist Turhan'ın sergisi Hartum'da açıldı

Karikatürist ve illüstratör Osman Turhan'ın "Sükût çizginin mürekkebidiradlı sergisi, Sudan'ın başkenti Hartum'da açıldı.

Türkiye ve dünya gündemini çizgileriyle yansıtan Turhan'ın onlarca eseri, Hartum Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde açılan sergide Sudanlıların beğenisine sunuldu.

Enstitü Müdürü Feyzullah Bahçi, yaptığı açıklamada, "Sanat mesajdır. Osman Turhan'ın çizimleri de siyasi, kültürel ve sosyal gerçekliği yansıtmaktadır. Her bir kare değerli mesaj içermekte ve insanı derin düşüncelere götürmektedir." dedi.

Bahçi, Hartum'daki enstitüde ilk kez böyle bir sergi açıldığını ve bu tür etkinliklerin devamının geleceğini belirtti.

Sergiye büyük ilgi gösteren Sudanlılar, Turhan'ın karikatürlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Ziyaretçilerden Sudanlı Hasan Muhammed, çizimlerin insanların yaşadığı duyguları çok güzel ifade ettiğini, bunun yanı sıra İslam'ın hoşgörü ruhunu yansıttığını belirterek memnuniyetini dile getirdi.

"Sükût çizginin mürekkebidir" adlı sergi, 30 Nisan'a kadar Hartum Yunus Emre Enstitüsü'nde ziyarete açık olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
KarikatüristOsman TurhanSükût çizginin MürekkebidirHartum
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