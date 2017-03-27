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Karikatürist Koraman'ın mezarı açıldı

Merhum karikatürist Koraman'dan, sinema ve tiyatro oyuncusu Küçükerol'un açtığı babalık davası nedeniyle DNA örneği alınacak.

Karikatürist Koraman'ın mezarı açıldı

Merhum karikatürist Koraman'dan, sinema ve tiyatro oyuncusu Küçükerol'un açtığı babalık davası nedeniyle DNA örneği alınacak.

27 Mart 2017 Pazartesi 14:44
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Karikatürist Koraman'ın mezarı açıldı

Sinema ve tiyatro oyuncusu Meral Küçükerol'un açtığı babalık davası sonucu merhum karikatürist Bedri Koraman'ın, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki mezarının açılması için çalışma başlatıldı.

Bodrum'da, 30 Mayıs 2015'te vefat eden Koraman'a ait mezarın, DNA örneği alınmak üzere açılmasına karar verildiği öğrenildi.

Bodrum adliyesinden gelen yetkililer gözetiminde, Bodrum Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü ekipleri, Torba Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrin açılması için çalışma başlattı.

Koraman'dan alınacak DNA örneği Adlı Tıp Kurumuna gönderilecek.

Öte yandan Bedri Koraman'ın eşi Nil Koraman'ın yaşadığı üzüntü nedeniyle mezarlığa gelemediği ifade edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Meral KüçükerolBabalık DavasıKarikatürist Bedri KoramanKarikatüristDNA örneğiNil Koraman
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