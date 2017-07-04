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Karadenizlinin yaşamından kesitler sunan müze ilgi görüyor

Kentin tarihi, yaşam tarzı, mimarisi ve el sanatları gibi zenginliklerini yansıtan çok sayıda eseri barındıran Trabzon Şehir Müzesi, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Karadenizlinin yaşamından kesitler sunan müze ilgi görüyor

Kentin tarihi, yaşam tarzı, mimarisi ve el sanatları gibi zenginliklerini yansıtan çok sayıda eseri barındıran Trabzon Şehir Müzesi, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

04 Temmuz 2017 Salı 15:54
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Karadenizlinin yaşamından kesitler sunan müze ilgi görüyor

Kentin tarihi, yaşam tarzı, mimarisi ve el sanatları gibi zenginliklerini yansıtan çok sayıda eseri bünyesinde barındıran Trabzon Şehir Müzesi'ni 4 ayda yerli ve yabancı 74 bin kişi ziyaret etti.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla 24 Şubat 2017'de açılışı yapılan müze, şehir tarihiyle ilgili görsellerin yanı sıra coğrafi işaretler ve tarihi eserleri barındırıyor.

Görme engelliler için sesli rehber hizmetinin de sunulduğu üç katlı müze, bal mumundan yapılmış yöresel kıyafetli mankenler, geçmiş tarihli oy pusulaları, milli mücadele dönemine ait silahlar, Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşen askerlerin mektuplarıyla ziyaretçilerine adeta geçmişe yolculuk yaptırıyor.

"Müzeyi 4 ayda 74 bin kişi ziyaret etti"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehrin en hareketli noktalarından Maraş Caddesi'nde bulunan ve yaklaşık 6 milyon liraya mal olan şehir müzesinin sosyal ve kültürel hayata katkı sağlama noktasında önemli bir yer edindiğini söyledi.

Şehrin tarihini anlatan müzeye yoğun ilgi gösterildiğini belirten Gümrükçüoğlu, uzun çalışmalar sonucu açılışını yaptıkları müzeyi 4 ayda 74 bin kişinin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini dile getirdi.

Gümrükçüoğlu, ziyaretçilerin kendilerine yaptığı geri dönüşlerden de gördükleri üzere şehir müzesinin büyük bir medeniyet olan Trabzon turizmine önemli getiriler sağlayacağını ifade etti.

"Şehrimizin tanıtımını müze sayesinde yapıyoruz"

Trabzon'un sevgi ve uygarlık şehri olduğunu bildiren Gümrükçüoğlu, şunları söyledi:

"Bu uygarlığın en önemli yansımalarından birisi şehrin 5 bin yıl öncesine dayanan tarihidir. Şehrimizin en iyi tanıtımını, dünyaya yansımasını şehir müzesi sayesinde gerçekleştiriyoruz. Bu önemli yatırımın şehrimize kazandırılmasında emeği geçen, başta buranın bağış olarak iç dizaynının yapılması ve düzenlenmesinde gayretini her zaman özenle andığımız Oltan Vakfına, sanatçılarımıza, mesai arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese bu tarihi şehrin halkı adına şükranlarımı sunuyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizMüzeKaradenizlinin Yaşamından Kesitler Sunan Müze
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