Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118321
ALTIN
167.189
DOLAR
3.9049
STERLİN
5.5318
EURO
4.8303
Karadeniz Rüzgarı Sert Esiyor
Karadeniz Rüzgarı Sert Esiyor
Şiva Dinleyenleri Ağlatıyor
Şiva Dinleyenleri Ağlatıyor
Mersin'de 4 metrelik köpek balığı yakalandı
Mersin'de 4 metrelik köpek balığı...
Uludağ'a üç yeni pist kazandırılacak
Uludağ'a üç yeni pist kazandırılacak
Soğuğa dayanıklı fındık çeşidi geliştirilecek
Soğuğa dayanıklı fındık çeşidi geliştirilecek

Karadeniz Rüzgarı Sert Esiyor

SEN ANLAT KARADENİZ, Tüm Kişiler’de %16,55 izlenme oranı ve %34,61 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Karadeniz Rüzgarı Sert Esiyor

SEN ANLAT KARADENİZ, Tüm Kişiler’de %16,55 izlenme oranı ve %34,61 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

22 Mart 2018 Perşembe 10:55
0 Okunma
Karadeniz Rüzgarı Sert Esiyor

Yeni yılın adından en çok söz ettiren, atv’nin iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz birinciliği kimselere kaptırmıyor. Dizi Çarşamba akşamına yine damgasını vurdu ve en çok izlenen yapım oldu.

Sen Anlat Karadeniz’in dokuzuncu bölüm etiketi #anlatkaradeniz, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!
 

#anlatkaradeniz etiketi, 1. sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Ayrıca #anlatkaradeniz etiketi Dünya Trending Topics listesinde 6. Sıraya kadar yükseldi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KaradenizSen Anlat KaradenizDiziIzlenme Oranı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlıktan 'Göbeklitepe' açıklaması
Bakanlıktan 'Göbeklitepe' açıklaması
Prizren
Prizren
Türk operası için yol haritası belirlenecek
Türk operası için yol haritası belirlenecek
Sadri Alışık mezarı başında anıldı
Sadri Alışık mezarı başında anıldı
Deeperise YÜKSELİŞİ !
Deeperise YÜKSELİŞİ !
Bu hafta 8 film vizyona girecek
Bu hafta 8 film vizyona girecek
 “KADIN VE GÖÇ ÇOCUKLARI”
 “KADIN VE GÖÇ ÇOCUKLARI”
Çanakkale Zaferi orotoryo ile kutlanacak
Çanakkale Zaferi orotoryo ile kutlanacak
Turist getiren seyahat acentelerine destek
Turist getiren seyahat acentelerine destek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ