Karaca Mağarası'nı bayramda 4 bin kişi ziyaret etti

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde dünyanın sayılı damla taş mağaraları arasında yer alan Karaca Mağarası'nı, Ramazan Bayramı tatilinde 4 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Cebeli köyünde, 150 milyon yıl önce erime sonucu oluştuğu tahmin edilen Karaca Mağarası'nın bayram tatilinde de ziyarete açık olduğunu belirtti.



Mağaranın idareleri tarafından işletildiğini anımsatan Akdoğan, "Karaca Mağarası'nı bayram tatilinde 4 bin kişi ziyaret etti. İl merkezine 17 kilometre uzakta, Gümüşhane-Trabzon karayoluna çok yakın noktadaki mağarayı, yıl boyunca 22 bin kişi gezdi" ifadelerini kullandı.



Akdoğan, mağaraya gelen her 4 kişiden birinin yabancı turist olduğunu, bu ziyaretçilerin büyük çoğunluğunun ise Araplardan oluştuğunu bildirdi.



Karaca Mağarası'nda Arapça ve İngilizce bilen rehberin görev yaptığına dikkati çeken Akdoğan, şunları kaydetti:



"Doğu Karadeniz Bölgesi'ne son yıllarda özellikle Arap turistlerin ilgi gösterdiğini biliyoruz. İlimiz turizminin lokomotifi konumundaki Karaca Mağarası'nda, Valimiz Yücel Yavuz'un da talimatıyla Arapça bilen rehber istihdam ettik. Rehberimiz yaklaşık 2 aydır mağarada turistlere hem Arapça hem de İngilizce bilgi aktarıyor. Yabancı dil bilen rehber istihdam etmenin faydasını anında gördük. Geçen yıl Ramazan Bayramı tatiline göre yabancı turist sayısında yüzde 82, yedi aylık döneme göre ise yüzde 100'ün üzerinde artış yaşandı."



Akdoğan, 15 Nisan'da ziyarete açılan mağaranın 15 Kasım'da kapatılarak, bakıma alınacağını belirtti.

