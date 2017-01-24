Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
82933
ALTIN
147.913
DOLAR
3.7920
STERLIN
4.7182
EURO
4.0702
Tan Taşçı'dan samimi itiraflar 
SON DAKİKA
Tan Taşçı'dan samimi itiraflar 
Tek kişilik milli takım
Tek kişilik milli takım
SEDAŞ bakım ve arıza tespitinde 'drone' kullanacak
SEDAŞ bakım ve arıza tespitinde...
Geleneksel hacamat tedavisi emin ellerde sürdürülüyor
Geleneksel hacamat tedavisi emin ellerde...
Doğuda soğuklar Sibirya'yı geçti
Doğuda soğuklar Sibirya'yı geçti

Kapadokya'daki müzeleri 1 milyon 493 bin turist ziyaret etti

Türkiye'nin doğa, tarih ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini, 2016 yılında 1,5 milyona yakın ziyaretçi gezdi.

Kapadokya'daki müzeleri 1 milyon 493 bin turist ziyaret etti

Türkiye'nin doğa, tarih ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini, 2016 yılında 1,5 milyona yakın ziyaretçi gezdi.

24 Ocak 2017 Salı 13:38
10 Okunma
Kapadokya'daki müzeleri 1 milyon 493 bin turist ziyaret etti

NEVŞEHİR

Peribacaları, kayadan oyma butik otelleri, tarihi yeraltı yerleşim merkezleri ve sıcak hava balonculuğu ile ünlü Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, geçen yıl 1 milyon 493 bin 493 turisti ağırladı.

AA muhabirinin Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgeye gelen ziyaretçilerin 346 bin 321'i müzeleri ücretli gezdi, 1 milyon 147 bin 172 kişi ise okul ve araştırma gezileri için Kültür ve Turizm Bakanlığının tanıdığı kolaylıklar kapsamında ücret ödemeden görme imkanı buldu.

En çok ziyaret edilen alanların başında gelen Göreme Açık Hava Müzesi, yıl boyu 510 bin 115 turisti ağırladı.

Bölgedeki önemli turistik alanlardan Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni 334 bin 93, Derinkuyu yer altı şehrini 285 bin 885 kişi ziyaret etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KapadokyaZiyaretçiMüzeTurist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Oyunculukta dünyadan geri kalır bir tarafımız yok'
'Oyunculukta dünyadan geri kalır bir tarafımız yok'
Neşet Ertaş rüzgarı Berlin'de esecek
Neşet Ertaş rüzgarı Berlin'de esecek
Asırlık ihram çeyizlerde süs eşyası oldu
Asırlık ihram çeyizlerde süs eşyası oldu
Ultra Müzik Festivali'nin RESISTANCE Lineup'ı Belli Oldu
Ultra Müzik Festivali'nin RESISTANCE Lineup'ı Belli Oldu
Ultra Müzik Festivallerine 2016 Yılında 1 Milyondan Fazla Kişi Katıldı!
Ultra Müzik Festivallerine 2016 Yılında 1 Milyondan Fazla Kişi Katıldı!
Ultra Europe Müzik Festivali Dördüncü Senesini Kutladı
Ultra Europe Müzik Festivali Dördüncü Senesini Kutladı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ