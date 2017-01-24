Kapadokya'daki müzeleri 1 milyon 493 bin turist ziyaret etti

NEVŞEHİR

Peribacaları, kayadan oyma butik otelleri, tarihi yeraltı yerleşim merkezleri ve sıcak hava balonculuğu ile ünlü Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, geçen yıl 1 milyon 493 bin 493 turisti ağırladı.

AA muhabirinin Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgeye gelen ziyaretçilerin 346 bin 321'i müzeleri ücretli gezdi, 1 milyon 147 bin 172 kişi ise okul ve araştırma gezileri için Kültür ve Turizm Bakanlığının tanıdığı kolaylıklar kapsamında ücret ödemeden görme imkanı buldu.

En çok ziyaret edilen alanların başında gelen Göreme Açık Hava Müzesi, yıl boyu 510 bin 115 turisti ağırladı.

Bölgedeki önemli turistik alanlardan Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni 334 bin 93, Derinkuyu yer altı şehrini 285 bin 885 kişi ziyaret etti.