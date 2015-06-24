Kanada'da 375 milyon yıllık balık fosili sergileniyor

OTTAWA - Kanada’nın Kuzey Kutbu’ndaki Ellesmere Adası’nda bulunan 375 milyon yıllık balık fosili, Kanada Tabiat Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Chicago Üniversitesi’nden paleontologlar Neil Shubin ve Edward Daeschler tarafından Ellesmere Adası’nda bulunduktan sonra üzerinde bilimsel çalışmalar başlatılan balık fosiline, Tiktaalik Roseae ismi verilmişti. Dünyanın geçmişine ışık tutan fosiller arasında önemli yeri olduğu belirtilen balık fosilinde, yüzgeçler, vücudu dengede tutan ölçekler ve solungaçlar bulunuyor.

60 parçadan oluşan balık fosili, Başkent Ottawa’daki Kanada Tabiat Müzesi'ndeki sergiye konuldu.