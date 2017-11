Kadınlara dokuz festival olsun

“1 tane az, iki de yetmez, kadınlara 9 festival olsun... Bize her gün festival, olacaksa birlikte olsun” mottosuyla yolan çıkan kadınlar, 2018 yılında Festival Baharı yapmayı amaçlıyor. Basın toplantısında açılış konuşmasını yapan Filmmor ve Uçan Süpürge, Kadın Filmleri Festivalleri danışmanı Alin Taşçıyan “Filmmor ve Uçan Süpürge film festivallerinden öte kurumlardır, onların bir araya gelmesi ve işbirliği yapması bütün kadın hareketine her alanda koşulsuz dayanışma için örnek olur” dedi. Festivaller için çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü söyleyen Alin Taşçıyan, film başvurularını almaya devam ettiklerini açıkladı. Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nden Melek Özman ise “Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali ve Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, bu yıl yine dayanışma içinde ama hem her zamanki gibi iki ayrı festival olarak yapılacak. Hem de iki festivalin bir aradalığında ortak program, etkinlik ve üretimlerle; kadın örgütleri ile birlikte 7 şehirde yapılacak gezici festivallerle, daha çok festival / tüm bahar festival olacak. Festival baharı, perdesini 10 Mart’ta Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde açacak, 17 Mart’ta Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde kapatacak. Festivallerde, Kadınlar Vardır - Kadınlar Her Yerde, Bedenimiz Bizimdir - Cinsel Taciz, Anısına: Şirin Tekeli-Kate Millet, Kendine Ait Bir Cüzdan gibi tematik bölümlerde filmler, toplu gösterimler; forumlar, söyleşiler, atölyeler; Filmmor’dan Uçan Süpürge’ye Kendine Ait Bir Film atölyesi, Gezici Şirin Tekeli sergisi gibi özel etkinlikler olacak. Her şehir-festival için ortak-özgün programlar ama ille de her şehir kadınlar için buluşma, dayanışma, forum, festival alanı olacak” diye konuştu.