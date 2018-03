Kadınlar ''omuz halayı''nda baş tacı

TOKAT - İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Selahattin Adıgüzel, Tokat'ta omuz halayının önemli bir kültür mirası olduğu belirtti.



Yörenin halk oyunlarıyla ilgili kitap çalışması da bulunan Adıgüzel, ''Omuz halayı, Tokat insanının, her işinde kendisine yardımcı olan kadınlarına vermiş olduğu değeri ve onu baş tacı etmesini ifade etmektedir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de kadınlarımız için söylediği 'Kahraman Türk kadını sen yerlerde değil, omuzlarımız üstünde göklere kadar yükselmeye layıksın' sözleriyle ne kadar örtüştüğü de ortadadır'' dedi.

Eskiden gelinlerin baba evinden at üzerinde getirildiğini belirten Adıgüzel, ''Gelin, damat evine geldiği zaman onları karşılayanlar bir yandan oyunlarını oynarken, bir yandan da çömelerek at üzerindeki kadınları, gelini, omuzlarına alırlar, hep birlikte oyun oynadıktan sonra yere indirirlerdi. Kadın ve erkeğiyle her işte bir olan ve yardımlaşan yöre insanı, omuz halayını düşmana karşı büyük görünmek, omuz omuza basarak yücelmeyi, erişemeyeceği hiçbir noktanın olmaması ve kazanılan zaferin sevinç ifadesi olarak da yorumlanmaktadır. Oyun, yöremizde halen sevilerek oynanan oyunlarımızdandır. Dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan omuz halayı, önemli bir kültür mirasımızdır. Birliğimizi, kardeşliğimizi, sevincimizi, iri ve diri olmayı en iyi şekilde sembolize eden bu oyunumuz, yöremizde yaklaşık 50 yıldır sevilerek oynanan bir oyunumuzdur'' diye konuştu.