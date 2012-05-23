Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Kadınlar ''omuz halayı''nda baş tacı

Omuz halayında, kadınların erkeklerin omuzunda oyuna katılması, Türklerin kadına verdiği değerin göstergesi olarak yorumlanıyor

Kadınlar ''omuz halayı''nda baş tacı

Omuz halayında, kadınların erkeklerin omuzunda oyuna katılması, Türklerin kadına verdiği değerin göstergesi olarak yorumlanıyor

23 Mayıs 2012 Çarşamba 14:09
1142 Okunma
Kadınlar ''omuz halayı''nda baş tacı
TOKAT - İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Selahattin Adıgüzel, Tokat'ta omuz halayının önemli bir kültür mirası olduğu belirtti.

Yörenin halk oyunlarıyla ilgili kitap çalışması da bulunan Adıgüzel, ''Omuz halayı, Tokat insanının, her işinde kendisine yardımcı olan kadınlarına vermiş olduğu değeri ve onu baş tacı etmesini ifade etmektedir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de kadınlarımız için söylediği 'Kahraman Türk kadını sen yerlerde değil, omuzlarımız üstünde göklere kadar yükselmeye layıksın' sözleriyle ne kadar örtüştüğü de ortadadır'' dedi.
Eskiden gelinlerin baba evinden at üzerinde getirildiğini belirten Adıgüzel, ''Gelin, damat evine geldiği zaman onları karşılayanlar bir yandan oyunlarını oynarken, bir yandan da çömelerek at üzerindeki kadınları, gelini, omuzlarına alırlar, hep birlikte oyun oynadıktan sonra yere indirirlerdi. Kadın ve erkeğiyle her işte bir olan ve yardımlaşan yöre insanı, omuz halayını düşmana karşı büyük görünmek, omuz omuza basarak yücelmeyi, erişemeyeceği hiçbir noktanın olmaması ve kazanılan zaferin sevinç ifadesi olarak da yorumlanmaktadır. Oyun, yöremizde halen sevilerek oynanan oyunlarımızdandır. Dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan omuz halayı, önemli bir kültür mirasımızdır. Birliğimizi, kardeşliğimizi, sevincimizi, iri ve diri olmayı en iyi şekilde sembolize eden bu oyunumuz, yöremizde yaklaşık 50 yıldır sevilerek oynanan bir oyunumuzdur'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 23.05.2012 06:10
Anahtar Kelimeler:
Omuz Halayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir İmza Günü de İzmir’de
Bir İmza Günü de İzmir’de
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
“Başıma Bir İş Geldi
“Başıma Bir İş Geldi
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
'Okçuluk Türklerin geninde var'
'Okçuluk Türklerin geninde var'
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ