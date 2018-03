 “KADIN VE GÖÇ ÇOCUKLARI”

HABER: FİKRİYE KESTİ ÜNKER

İSTANBUL - Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Dinçkol un açılışını yaptığı Sergide. Nazan Erkmen'in eşi Aydın Erkmen ve Küratör Serpil Şakar birer konuşma yaptılar. Sergide yer alan 20 eser Aydın Erkmen tarafından Nazan Erkmen’in son dönem eserlerinden seçilerek büyük ebat ’da basıldı. Konuşmasında uzun süredir eşi Prof. Dr. Nazan Erkmen’in eserlerini kronolojik olarak toplayıp arşivlediğini ve bu arşivin bir süre sonra kitap haline getirileceği müjdesini verdi. Sergi 25 Mart’a kadar ziyarete açık olacak.

Cam Tavanı Delen Kadınlar Platformu uzun senelerdir 8 Mart Dünya Kadınlar gününde etkinlikler yapıyor. Bundan evvelki son iki etkinlik Beylerbeyi Sarayı Sanat Galerisinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisinde gerçekleşmişti. 2018 Dünya Kadınlar günü etkinliği olarak yapılan, Platform başkanı Asuman Karaşabanoğlu’nun organize ettiği ve Nazan Erkmen’e ithaf edilen etkinlikte konferans ve ödül töreni de yapıldı.



MÜLTECİ KÜLTÜRÜNÜN KATILDIKLARI SOSYOLOJİLERE ETKİLERİ KONFERANSI



Cam Tavanı Delen Kadınlar Platformu 2018 Dünya Kadınlar günü etkinliği olarak "Mülteci Kültürünün Katıldıkları Sosyolojilere Katkıları" başlığı altında Doğuş Üniversitesinde İstiklal Marşı ve Şehitlerimiz için saygı duruşu ile başlayan konferans daha sonra ödül töreni ile devam etti. Cam Tavanı Delen Kadınlar Platformunun 2018 manifestosunu etkinliğin iletişim destekçisi olan Üniversite Medya Birliği Başkanı Atakan Şeniz okudu. Sergi açılış selamlaması ve ödül töreninin sunumunu platformun kurucu başkanı Asuman Karaşabanoğlu bizzat yaptı.



Program Doğuş Üniversitesi Rektörü Abdullah Dinçkol ve Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Keriman Nalbant'ın konuşmalarıyla devam etti.



Açılış konuşmalarından sonra "Kültürünün Katıldıkları Sosyolojilere Etkileri" ana başlığı altında Çerkez Kadınları Teavün Cemiyeti Derneği Başkanı Prof. Dr. Günsel Şurdum Avcı; “Çerkez Sürgünü ve Çerkez Kültürü”, Prof. Dr. Leyla Pınar; ”Nitelikli Mültecilik-Sanatçıların Mülteciliği" konuşmalarıyla devam etti. Nazan Erkmen'in "Beni Chopin İle Anın" dileğini; Devlet Senfoni Orkestrası Piyanist’i Ayşe Nil Ülgener Pınar sunduğu dinletiyle armağan etti.



8 SEMBOL KADINA ÖDÜL TÖRENİ



Yapılan konuşmaların ardından yapılan törende “Cam Tavanı Delen Kadınlar Özel Ödülü” Bitlis'in bir kanaat önderi olan Alâaddin Ceylân'a, “Nazan Erkmen Özel Ödülü” yazar Gülten Dayıoğlu’na verildi. Gülten Dayıoğlu’nun çocuklar için yazdığı pek çok kitaba Nazan Erkmen illüstrasyonları eşlik etmişti. Daha sonra “8 sembol kadına” ödülleri verilmesine geçildi. Her biri kendi adıyla anılan bir projenin sahibi olan, hayata emek veren, saygın kadın duruşlarıyla örnek hanımefendilere ödül veren isimlerin de alanlar kadar kıymetli olduğu, ciddi bir sosyoloji, bugünün bir saygı ve buluşma olduğuna delili idi. Uluslararası Tekstil ve Kostüm Uzmanı Prof. Dr. Çiğdem Çini, Düzce Üniversitesi Kurucu Rektör Prof. Dr. Funda Şerifoğlu Sivrikaya, Çerkes kadınları TEAVÜN Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Günsel Şurdum Avcı, Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Tezcan, Sosyal Girişimci Melek El Nimer, Etnograf ve Müzeci Sabiha Tansuğ, Tarihi Giysi Kolleksiyoneri ve Müzeci Şadiye Ulusoy, Geleneksel Dokuma Uzmanı Prof. Dr. Şerife Atlıhan’a ödülleri verildi.



Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Dinçkol, Nazar Erkmen’in Sevgili eşi illüstratör grafik sanatçısı Aydın Erkmen, İTÜ’nün ilk kadın rektörü Prof. Gülsün Sağlamer, İTÜ’nün kadın yapılanması KAUM başkanı Prof. Dr. Yeşim Hepuzer Gürsel, Tekfen Borusan Orkestrası’nın kurucu şefi Prof. Saim Akçıl, Prof. Leyla Pınar, Opera sanatçısı Nilgün Onat, Tiyatro Sanatçısı Tamer Levent, MÜGSF Heykel Bölümü başkanı Doç. Nurettin Bektaş, Eskişehir Cam Müzesi’ni kuran Cam sanatçısı Ekrem Özen, Ressam Reha Yalnızcık, Prof. Devabil Kara, MÜGSF mezunu Basın Danışmanı Erol Ünal, Marmara Üniversitesi ve ADD yönetiminden Prof. Ayşe Uygur, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Sanat tarihçi Dr. Ayça Özer Demirli, Altın Kitap Yayınevi yönetiminden Bahar Gedik, Yazar Esin Üçüncüoğlu, Tekstil araştırmacısı Mine Erbek, Ekonomist Dr. Binhan Oğuz, Spor yazarı Hayri Ülgen, TOBAV Onursal

başkanı Tamer Levent, ASKON Genel başkanı Hasan Ali Cesur, TUMBIAD Başkan Yardımcısı Mesut Şenol, TETSIAD Yönetim Kurulu Danışmanı Haşim Büyükbalcı, Rize’nin ve Karadeniz’in Kanaat önderlerinden iş adamı Mahmut Ekşi, Rize Kadın Girişimciler Platformu kurucusu ve ilk başkanı Mürşide Okumuş, Trabzonlu iş adamı İshak Koçoğlu, Bitlis Kalkınma Vakfı başkanı Abdülbeşir Ceylan, İstanbul Barok Derneği yönetim kurulu üyesi Vildan Pazarköylü ödül plaketlerini verdiler ve finalde topluca fotoğrafta yer aldılar. Verilen plaketlerde Aydın Erkmen tarafından tasarlanan logo yer aldı. Etkinliğin ikramları, platformun gönüllü olarak hizmet verdiği Darülaceze’nin Darü’l İkram Fırın’ında hazırlanmıştır.





Cam Tavanı Delen Kadınlar Platformu 2018 Dünya Kadınlar günü Manifestosu:



BU BİR ANMA, BİR KUTLAMA DEĞİL KADIN EMEĞİNE BİR SAYGI DURUŞU GÜNÜDÜR.



“8 Mart 1857”de New York’ta dokuma işçisi, emekçi kadınların”eşit işe, eşit ücret” talebiyle direnişe geçmelerinin ardından çıkan yangında 129 kadının can vermesiyle “Bir sembol gün” olarak dünya tarihine yerleşir. Ve dünyada kadın hareketi bu olayla ayağa kalkar. Cam Tavanı Delen Kadınlar Platformu, her yıl ülkemizin önemli kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak bu sembol günün anlamını ete kemiğe büründüren SEMBOL Kadınlarımız’a bir saygı duruşu yapmaktadır. Bu platform, “SİMURG” Zümrüd-ü Anka efsanesinden ilhamla, bir olmayı, biz olmayı, küllerinden yeniden doğabilmeyi başaran, görünmez engelleri, hayattaki yumuşacık akışlarıyla, zarafetlerini yitirmeden yıkıp geçen kadınların SAYGIN duruşunu temsil etmektedir.

Cam Tavanı Delen Kadınlar Platformu, 2018 Dünya Kadınlar Günü’nü, kurucularından Prof. Nazan Erkmen’e ithaf ediyor. Bu etkinlik, dünyasal bilinirliği olan bir kadın sanatçının, bir öğretmenin, bir hayvan dostunun, bir annenin, bir sevgilinin, can bağıyla kardeşimiz olan bir kıymetlinin anısınadır. Onun şahsında, bütün kadınların, evlat, eş, anne ve mesleki emeklerine bir saygı duruşudur. Bu anlamlı etkinliğimiz, Doğuş Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ve Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleşmektedir. “Kadın ve erkek önce insan olabilmeli ve elele aynı hedefe yürüyebilmeli” diyerek her zaman yanımızda olan babalarımız, kardeşlerimiz, evlatlarımız, eşlerimiz, dostlarımız, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz olan erkeklerin emeğine de bir saygı duruşudur. İnsanların kitleler halinde yer değiştirmelerinin, olağanüstü mülteci hareketlenmelerinin, zorlama göçlerin adıdır: SÜRGÜN. Bu yaşananların mağduru “Göç Çocuklarının dramına bir ağıt, Nazan Erkmen’in bu sergisinin konusudur. Huzursuz bir nabız gibi atan coğrafyamızda, ülkemizin hassasiyetlerinin fark edilmesini mühimsiyoruz. Kucaklaşmamızın gücünü mühimsiyoruz.

Ve inanıyoruz ki,



SEVGİDE SERBESTLİK, SAYGIDA ZARURET VARDIR.

ÇARE BARIŞTIR.

ÇARE BİRBİRİMİZE SAYGIDIR.



Cam Tavanı Delen Kadınlar Platformu adına

Asuman Karaşabanoğlu