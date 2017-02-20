“Kaderimin Ayak İzleri”

Tanıtım Bülteni

Yalnız kaldığında anlarsın aslında yanında kimse olmadığını... Sevdiklerin, sevenlerin şimdi neredeler hiç düşündün mü? Her insan bir gün gider, en gitmez dediklerin bile en güvendiklerin bile… En beklemediğin anda can evinden vururlar seni. Sen belki de onları yere göğe sığdıramazsın. Onlar beni sırtımdan vurmaz, onlar nankör değil dersin. Ama bilmezsin ki herkes bir parça nankördür. Sen gülerken yanında olan o insanlar sen ağlarken yanında yoktur, işte insanın canını en çok acıtan da budur. Ben ağlarken yanımda olmayan insanı ben gülerken yanımda istemem. Seni düşünen bir insan ne zaman yanında olması gerekiyorsa o zaman yanında olur. Yalnızlık da güzel aslında, kafanı dinliyorsun en azından. Git bir deniz kenarına dalga seslerini dinle, aç radyodan sevdiğin bir şarkıyı huzur mu istiyorsun al sana huzur. Mutlu olmak için illa başka birine ihtiyaç yok bu hayatta. Sevdiğin şehirlere git, yeni yerler keşfet, hayata dair ne varsa tadını çıkarmaya bak. İlla mutlu olmak istiyorsan sevdiğin işleri yap. Şarkı mı söylemek istiyorsun, yüksek sesle şarkını söyle, al çayını kahveni, geç cam kenarına, gece olsun kapat ışıklarını uyuyana kadar şarkılar dinle, yıldızları seyret, gökyüzündeki o eşsiz derinliği keşfet. İstedikten sonra mutlu olmak kolay, sen mutsuzluğu değil mutluluğu seç. Bazen sahte bir mutluluktansa, gerçek bir yalnızlık yaşanmaya değer. Kendi içindeki mutluluğu keşfetmen dileği ile… Hayat güzel, tadını çıkartmaya bak.

İkinci Adam Yayınları / Roman / 178 syf.