Kabe'nin 8 asırlık anahtarına yoğun ilgi

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan bir otelin müzesinde sergilenen Kabe anahtarı, ramazan ayında ziyaretçi akınına uğruyor.

Otel Müdürü Hasan Oduncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayının gelmesiyle otel bünyesindeki müzede bulunan eserlere ilginin arttığını söyledi.

Oduncu, 800 yıllık Kabe anahtarlarından birinin Erdek'te otellerinde sergilendiğini belirterek, anahtarın yarım kilogram ağırlığında ve 30 santimetre uzunluğunda olduğunu anlattı.

Hasan Oduncu, 12. yüzyılda yapıldığı bilinen anahtarın sergilendiği otellerinin, Türkiye'de müzelere kayıtlı tek otel olma özelliğini taşıdığını vurgulayarak, "Kabe'nin anahtarının yanı sıra müze bölümünde II. Abdülhamit Han'ın tahtı ve fermanı, Napolyon'un çocukluk fotoğraflarının olduğu bir albüm, buffalo boynuzundan yapılmış kılıçların da bulunduğu binden fazla eser sergileniyor" dedi.