Kabe'nin 100 yıllık fotoğrafları sergileniyor

İSTANBUL

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ tarafından hazırlanan, "Haremeyn- Osmanlı Döneminde Mekke ve Medine" başlıklı sergi, sanatseverlerle buluştu.

Taksim Metro Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışını IRCICA Genel Direktörü Dr. Halit Eren ile İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Nevzat Kütük gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Halit Eren, İBB ve Kültür AŞ ile bu sergiyi hazırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu sergi 100 yıllık bir tarihi geçmişi bugün gözler önüne seriyor. Mukaddes mekanlara ecdadımızın yaptığı hizmetleri, Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere'ye yaptığı hizmetleri bu sergimizde müşahade edeceğiz" dedi.

Sultan İkinci Abdulhamid'in koleksiyonu olarak bilinen Yıldız arşivleri ve koleksiyonu ile Medine Müdafii Fahreddin Paşa'nın özel koleksiyonundan seçilmiş fotoğrafların sergide görülebileceğini vurgulayan Eren, Mekke ve Medine ile İstanbul'dan Mekke'ye hac mevsimi için gönderilen hediyeleri taşıyan Surre Alayları'nın fotoğraflarının yer aldığını dile getirdi.

Halit Eren, bu özel serginin, Ramazan ayının manevi atmosferinde daha da anlam kazandığının altını çizerek, "Bu kıymetli sergi ile İslamiyet açısından mukaddes kabul edilen mekanların, İslam mimari mirasının ve o dönemdeki sosyal hayatın farklı karelerini bir araya getirerek kültürel mirasa katkı sunmayı amaçladık" diye konuştu.

Fotoğraflar Türkiye'de ilk kez sergileniyor

Sultan II. Abdülhamid tarafından 1900-1908 yıllarında Şam ile Medine arasında inşa ettirilen Hicaz Demiryolu, Mekke ve Medine (Haremeyn) ve Kabe hakkında bilgiler verirken, 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başında gerçekleştirilen altyapı ve inşaat faaliyetleri, tarihi mekanların onarımı ve korunması, hac ve kamu hizmetlerini de yansıtıyor.

Daha önce Malezya ve Suudi Arabistan'da ziyarete açılan ve yoğun ilgi gören sergi de 98 fotoğraf yer alıyor.

Sergi, 10 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.