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'Judith' 45 yıl sonra İstanbul'da yeniden sahnelenecek

"Apollo ve Dafne" kantatı ile ilk Türk balesi "Judith" 30 Mayıs'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

'Judith' 45 yıl sonra İstanbul'da yeniden sahnelenecek

"Apollo ve Dafne" kantatı ile ilk Türk balesi "Judith" 30 Mayıs'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

24 Mayıs 2018 Perşembe 15:38
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'Judith' 45 yıl sonra İstanbul'da yeniden sahnelenecek

İSTANBUL

Sanatseverler, "Apollo ve Dafne" kantatı ile Türk balesi "Judith"i aynı akşam izleyecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek etkinlik, 30 Mayıs'ta saat 20.00'de başlayacak.

İDOB, sezonun son bale prömiyerini dünya repertuvarına giren ilk ve tek Türk balesi Judith ile yapacak. Çetin Işıközü'nün müziği üzerine, İngiliz koreograf Alfred Rodrigues'in koreografisini yaptığı eserin dünya prömiyeri 1969'da Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde gerçekleşti.

Deniz Özaydın'ın günümüz modern anlayışıyla koreografisini hazırladığı eserin orkestra şefliğini Zdravko Lazarov'un üstlenecek.

İstanbul'da 45 yıl sonra yeniden sahnelenecek eserin konusu şöyle:

"Kuşatılmış Bethulia şehrinin surları dışında, genç fatih Holofernes ve askerleri, şehrin muhtemel düşüşünü kutlamaya başlamışlardır. Şehir halkı, kentlerini yağma edilmekten kurtarmak üzere, Holofernes'in aklını çelmek için genç dul Judith'i seçmiştir. Judith, Holofernes'in tarafında olduğuna onu ikna ederek güvenini kazanır. Bir yandan Holofernes'e aşık olan Judith, ulusu için görevini yerine getirmekle, Holofernes'e hissettikleri arasında kararsız kalır. Judith'in yardımcısı Abra devreye girerek, ona ısrarla görevini hatırlatır. Holofernes'e sarılan Judith, Abra'nın yardımıyla, aşkının başını keser. Kumandansız kalan Holofernes'in askerleri, halk tarafından kenti terk etmeye zorlanır. Şehir halkı zaferi kutlarken, Judith sevdiği adamın yasını tutar."

Berfu Elmas, Büşra Ay ve Gizem Atik Tuncay'ın Judith'i dönüşümlü olarak canlandıracağı bale eserinde, Batur Büklü ile Alican Güçoğlu Holofernes'i, Melike Koper ve Maia Ito ise Abra rolünü dönüşümlü oynayacak.

"Apollo ve Dafne" kantatı, Türkiye'de ilk kez sahnelenecek

George Frideric Handel'in "Apollo ve Dafne" kantatı, Türkiye'de ilk kez İDOB ve İstanbul Barok iş birliğinde sahnelenecek.

Doğan Çelik'in rejisiyle sahneye konan eserde "Apollo"yu Cengiz Arslan ve Utku Bayburt, "Dafne"yi ise Ayşe Sinem Eksioğlu ile Pınar Koç dönüşümlü olarak canlandıracak.

Turan Manafzade'nin müzik sorumlusu olarak görev aldığı eserin konusu şöyle:

"Zalim ejderha Python'u öldürerek Yunanistan'ı zorbalıktan kurtaran Apollo, kendini beğenmiş bir tavır içindedir. 'Cupid'in okçuluğu bile benim ok ve yayım ile boy ölçüşemez' diye böbürlenir. Ancak bu kibirli hali, güzeller güzeli Dafne'yi görünce değişir. Apollo, Dafne'yi görür görmez ona aşık olur ve onun kalbini kazanmak için tüm etkileyici özelliklerini ortaya koyar. Şüpheci bir yapıya sahip olan Dafne, onurunu kaybetmektense ölmeyi tercih edeceğini söyleyerek Apollo'yu geri çevirir. Apollo, bunun üzerine, aşkına karşılık vermesi için Dafne'yi fiziksel ve ruhsal olarak daha da zorlamaya başlar. Çaresiz kalan Dafne onun bu baskısından kurtulmak için kendisini bir defne ağacına dönüştürür. Apollo sevdiğini kaybetmenin acısıyla gözyaşlarına boğulur ve bu gözyaşlarıyla defne ağacının yeşil yapraklarını sulayacağını belirtir. Ağacın görkemli dalları, ileride büyük kahramanların başına taç olacaktır."

Eserler, 1 ve 2 Haziran'da da sanatseverlerle buluşacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Balesi Judith
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