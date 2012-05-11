Johhny Depp iddiaları yalanladı

''Dark Shadows'' filminin Londra'daki prömiyeri sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Depp, iddiaların tamamen asılsız olduğunu söyledi.



Ocak ayında ortaya atılan iddialar hakkında ilk kez konuşan ünlü oyuncu, ''Ben ne söylersem söyleyeyim, insanlar aksine inanmaya devam edecek. O nedenle konuşmuyorum'' dedi.

1998 yılında ''Dokuzuncu Kapı'' adlı filmin çekimleri sırasında tanışan çiftin, 12 yaşında bir kızları ve 9 yaşında bir oğulları var.

48 yaşındaki Depp, Tim Burton'ın yönettiği filmde bir vampiri canlandırıyor.